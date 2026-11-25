به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری اندیمشک با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل و اقتصادی این شهرستان گفت: مقدمات ایجاد بندر لجستیک در اندیمشک فراهم شده و زمین موردنیاز این طرح آماده است.

وی با اشاره به نقش بندر امام خمینی(ره) در واردات کالاهای اساسی کشور افزود: بخش مهمی از کالاهای اساسی موردنیاز کشور، از جمله برنج، روغن، گندم، جو و ذرت، از طریق این بندر وارد می‌شود و ایجاد بندر خشک در اندیمشک می‌تواند به تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پشتیبانی از فعالیت‌های بندری کمک کند.

موالی‌زاده با اشاره به موقعیت راهبردی اندیمشک در شبکه ریلی کشور اظهار کرد: راه‌آهن اندیمشک به‌عنوان مرکز راه‌آهن زاگرس از ظرفیت مهمی برخوردار است و این موقعیت در کنار توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی شهرستان می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های لجستیکی را فراهم کند.

ایجاد بندر خشک در اندیمشک موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌ها پیش به‌عنوان یکی از طرح‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی و اقتصادی شمال خوزستان مطرح بوده است. در سال ۱۳۹۷، مدیران وقت از اختصاص حدود ۳۰۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح خبر داده بودند، اما پروژه در سال‌های بعد به مرحله اجرا نرسید.

در تازه‌ترین تحول درباره وضعیت این طرح، ۲۱ آبان ۱۴۰۵، از تعیین تکلیف ۲۶۴ هکتار زمین موردنیاز پروژه و انجام مراحل مربوط به پرداخت و تسویه آن گزارش داده شد.

موقعیت راه‌آهن اندیمشک یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این شهرستان برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی است. اتصال ظرفیت‌های ریلی به زیرساخت‌هایی مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری و خدمات گمرکی، در صورت پیش‌بینی در طرح نهایی، می‌تواند به تقویت شبکه توزیع کالا در منطقه کمک کند.

پیش‌تر نیز از بندر خشک اندیمشک به‌عنوان باراندازی مکمل برای بندر امام خمینی(ره) یاد شده بود. با توجه به نقش بندر امام در واردات کالاهای اساسی، اجرای چنین طرحی می‌تواند در تکمیل زنجیره حمل‌ونقل و توزیع کالا مؤثر باشد.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی اندیمشک، بر ضرورت توسعه شهرک‌های صنعتی و بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری این شهرستان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت سیلاب گفت: ۱۰۰ آب‌بند در این منطقه ایجاد شده که در کنترل سیلاب‌ها نقش مؤثری دارند.

بهره‌برداری از ۴۶ همت پروژه در خوزستان

موالی‌زاده در ادامه با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت اظهار کرد: در این ایام ۵۲ همت پروژه در استان داشتیم که ۴۶ همت آن به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۶ همت پروژه دیگر آغاز شد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت و معیشت مردم از اولویت‌های مدیریت استان است، افزود: تمرکز بر این دو موضوع به معنای غفلت از برنامه‌های توسعه‌ای نیست و تلاش می‌کنیم با پیگیری طرح‌های زیرساختی و همکاری دستگاه‌های ملی، زمینه پیشرفت شهرستان‌ها فراهم شود.

استاندار خوزستان همچنین با قدردانی از حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در خوزستان ابراز امیدواری کرد سفر وی به چند شهرستان دیگر استان به پیگیری مسائل و تسریع در روند توسعه مناطق کمک کند.