دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر ضرورت وحدت ملی و حفظ انسجام گفت: دشمن در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیده و به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه و گرفتار کردن کشور در چالش‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل کیش، با گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از بسیجیان، افزود: انتقام از مسببان جنایت‌ها و خیانت‌های دشمنان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، فراموش نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی پاسخ آنان را خواهد داد.

او با اشاره به تدبیر حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار بسیج، این نهاد مردمی، گفت: امروز بیش از گذشته می‌توان به عمق و دوراندیشی تفکر حضرت امام خمینی (ره) پی برد؛ چراکه بسیج یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در مقابله با تهدید‌ها و توطئه‌های دشمن است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف بین مسئولان و مردم تصریح کرد: نباید در دام اختلاف‌افکنی دشمن گرفتار شویم؛ چراکه هدف اصلی دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تضعیف کشور از مسیر فشار‌های اقتصادی و ایجاد اختلاف در بین مردم و مسئولان است.

فروزان با تأکید بر اینکه دولت خود را در کنار مردم و نیرو‌های مدافع کشور می‌داند، گفت: هم‌زمان با حمایت از نیرو‌های مسلح و رزمندگان، توجه به معیشت مردم نیز از اولویت‌های دولت است و شرایط ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های دشمن، ضرورت تلاش بیشتر برای رفع مشکلات اقتصادی را دوچندان می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت ارتباط صادقانه مدیران با مردم، خطاب به مسئولان، گفت: مدیران باید در بین مردم و همراه با مردم زندگی کنند و از فاصله گرفتن از جامعه بپرهیزند؛ چراکه خدمت صادقانه به مردم، زمینه‌ساز جلب رضایت الهی است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با قدردانی از مدیران و مسئولان کیش برای توجه به مسائل مردم در شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ همدلی، تقویت انسجام ملی و خنثی‌سازی آخرین توطئه‌های دشمن تأکید کرد.