به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، علی متقیان گفت: از ابتدای اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس خراسان شمالی تاکنون، بیش از ۳۱۳ هزار پاکت شیر بین دانش‌آموزان مدارس استان توزیع شده است و در مجموع بیش از ۱۲۰ هزار دانش‌آموز از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس، افزود: این طرح با هدف ارتقای سلامت جسمی، بهبود وضعیت تغذیه و تأمین بخشی از نیاز‌های غذایی دانش‌آموزان در حال اجراست و مدارس ابتدایی دولتی، شبانه‌روزی، استثنایی و عشایری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

متقیان گفت: در قالب این طرح، یک‌هزار و ۴۰۸ مدرسه شهری و روستایی در خراسان شمالی مشمول توزیع شیر رایگان شده‌اند و تاکنون چهار نوبت توزیع شیر در مدارس انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تغذیه سالم در دوران تحصیل، اضافه کرد: تداوم اجرای طرح توزیع شیر رایگان، اقدامی مؤثر در راستای حمایت از سلامت دانش‌آموزان، ارتقای کیفیت تغذیه و فراهم‌سازی زمینه رشد جسمی و تقویت یادگیری آنهاست.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اعلام اینکه نظارت دقیق بر کیفیت شیر و توزیع مناسب آن از اولویت‌های کارگروه است که از سوی کمیته تخصصی برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای طرح شیر و تغذیه رایگان استان پیگیری می‌شود افزود: اجرای منظم این طرح و پوشش گسترده مدارس شهری و روستایی استان، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به شیر به‌عنوان یکی از اقلام مهم سبد غذایی را فراهم کرده است.