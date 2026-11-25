حاجی بابایی در مراسم سالروز گرامیداشت ۴ آذرماه در شهرستان اندیمشک استان خوزستان گفت: ما تا آخر ایستاده‌ایم و در مقابل آمریکا عقب نشینی نخواهیم کرد.

ما تا آخر ایستاده‌ایم و در مقابل آمریکا عقب نشینی نخواهیم کرد

ما تا آخر ایستاده‌ایم و در مقابل آمریکا عقب نشینی نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا حاجی بابایی در سفر به خوزستان و حضور در در مراسم سالروز گرامیداشت ۴ آذرماه در شهرستان اندیمشک، با تاکید بر اینکه ما تا آخر ایستاده‌ایم و در مقابل آمریکا عقب نشینی نخواهیم کرد، اظهار داشت: ما آماده جنگ آن هم جنگ فرا منطقه‌ای هستیم و هیچ محدودیتی جلو دار ما نیست.

وی با بیان اینکه پاسخ سنگین و سخت در انتظار دشمنان است، افزود: ما هزاران سال تمدن داریم و مردم آمریکا آن را فهمیده‌اند و در انتخابات یک نه بزرگ به ترامپ گفتند.

حاجی بابایی تصریح کرد: تفکر بسیج در برابر تفکر صهیونیست ایستاده است و این تفکر و اندیشه ما است

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران جنگ طلب نیست و دشمنان بدانند در برابر آنان ایستاده‌ایم، ادامه داد: نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، شعار و خواسته ملت ایران است و دشمن این را بداند که مردم ایران یک سرسوزن ترس از دشمنان ندارند، دقیقا مثل مردم اندیمشک که در چهارم آذرماه سال ۱۳۶۵ تا پای جان زیر بمباران ایستادند و مقاومت کردند و به شهادت رسیدند، اما ذره‌ای از خاک وطن را به دشمن ندادند.