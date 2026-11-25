نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جلب رضایت مردم، خدمت‌رسانی به شهروندان را از مهم‌ترین اولویت‌های مسئولان دانست و گفت: همه ظرفیت‌های کشور باید برای رفع مشکلات و عبور از فشار‌های اقتصادی به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در نشست شورای اداری اندیمشک، با اشاره به نقش خوزستان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس، هر آنچه برای ایران و انقلاب لازم بود، از این استان انجام شد.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان افزود: خوزستان خاطرات و یادگارهای ارزشمندی از دوران دفاع مقدس دارد و امیدواریم با همدلی و همکاری مسئولان، این استان به جایگاه شایسته خود بازگردد.

حاجی‌بابایی با اشاره به فشارهای آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا در طول ۴۷ سال گذشته تلاش کرده است مانع پیشرفت و رسیدن ایران به جایگاه واقعی خود شود، اما ملت ایران در شرایط دشوار نشان داده‌اند که توان ایستادگی و پیشرفت دارند.

نائب‌رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت توان داخلی اظهار کرد: امروز کشور به این باور رسیده است که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های خود مسیر توسعه را ادامه دهد و تجربه دوران جنگ نیز این توانمندی را نشان داده است.

وی با اشاره به آنچه جنگ اقتصادی علیه ایران خواند، اظهار کرد: آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که در جنگ نظامی نمی‌تواند بر ایران پیروز شود و به همین دلیل فشارهای اقتصادی را دنبال می‌کند. ما باید این محاصره را بشکنیم، همان‌گونه که حصر آبادان شکسته شد؛ ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای عبور از این شرایط وجود دارد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت جلب رضایت مردم گفت: امروز مهم‌ترین موضوع، رضایت مردم است و هر کس در هر جایگاهی باید برای تحقق این هدف تلاش کند. با شرافت‌ترین انسان کسی است که بتواند رضایت مردم را به دست آورد و مسئولان باید قدر این فرصت را بدانند.

وی در پایان با اعلام آمادگی مجلس برای همکاری در مسیر توسعه خوزستان افزود: ما در خدمت مردم و مسئولان استان هستیم و هر کمکی از دستمان برآید دریغ نخواهیم کرد. امیدواریم با همدلی و همکاری، روند پیشرفت خوزستان و اندیمشک شتاب بگیرد.