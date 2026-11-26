خیابان‌ها و میدان‌های اصلی خراسان شمالی ، هر شب شاهد حضور پرشور مردم در تجمع حمایت از آرمان‌ها و رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مردم استان در دویست‌ و هفتادمین شب از این قرار شبانه ثابت کردند که یاد و نام رهبر شهید، نه‌تنها خاطره‌ای ماندگار، بلکه راهنمایی همیشگی است.

تداوم این تجمعات در بیش از نه ماه گذشته، تصویری از پیوند میان قدرت دفاعی و پشتوانه اجتماعی کشور ارائه کرده است؛ پشتوان‌های که در کنار توان موشکی، پهپادی، پدافندی و دریایی ایران، یکی از پایه‌های اصلی بازدارندگی ملی به شمار می‌رود.