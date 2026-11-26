به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل شیلات خوزستان گفت؛ هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه هم‌افزایی ظرفیت‌ها، جذب و هدایت سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند‌های اجرایی و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در بخش شیلات است.

سید شریف موسوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه شیلات اظهار داشت: پیشرفت در فعالیت‌های آبزی‌پروری، تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی، پرورش میگو، فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی از جمله زمینه‌هایی است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌توان زمینه رشد و رونق هرچه بیشتر آنها را فراهم کرد.

وی افزود: در قالب این تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترکی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، حمایت از بهره‌برداران، رفع موانع تولید و توسعه شبکه و زنجیره ارزش آبزیان دنبال خواهد شد.

موسوی همچنین مشارکت بخش خصوصی و نهاد‌های حمایتی را از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی این بخش دانست و بیان کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران، تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه بازار‌های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان باشد.

مدیرکل شیلات خوزستان می‌گوید: اداره کل شیلات خوزستان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی حمایت کارشناسی و اجرایی کرده و در مسیر معرفی ظرفیت‌ها و تسهیل هماهنگی‌های لازم برای تحقق اهداف این تفاهم‌نامه همکاری خواهد کرد.