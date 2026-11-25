تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم در دیداری از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، فردا ۵ آذر ۱۴۰۵ به مصاف فولاد زرند ایرانیان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان قم دومین برد خارج از خانه را در کرمان جستجوی می‌کند.

تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت قم در دیداری از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، فردا ۵ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶، در کرمان به مصاف فولاد زرند ایرانیان می‌رود.

دلسوختگان قم با کسب ۱۵ امتیاز در رده هشتم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر قرار دارد و فولاد زرند ایرانیان نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه دهم ایستاده است.

دو تیم برای بهبود موقعیت خود در جدول رده‌بندی، در این دیدار به دنبال کسب امتیاز هستند.