فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به ایثارگری محیطبانان در حفاظت از طبیعت و حیات وحش گفت: ۱۵۴ شهید و ۳۷۴ جانباز در عرصه حفاظت از محیط زیست و منابع ملی کشور تقدیم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا رستگار امروز چهارم آذرماه در نشست شورای گفت و گوی اجتماعی اظهار کرد: محیط بانان در دوران جنگ نیز با حضور میدانی و تلاش شبانه روزی، از گونه‌های جانوری و گیاهی، زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی حفاظت کردند و در کنار نیرو‌های نظامی و بسیجی، نقش موثری در صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور داشتند.

وی با اشاره به نامگذاری هشتم مرداد به عنوان روز محیط بان افزود: این مناسبت با پیگیری‌های انجام شده، در تقویم کشور ثبت شد تا جایگاه و خدمات این قشر در حفاظت از انفال و مواهب الهی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رستگار با بیان اینکه محیط بانان نگهبانان میراث طبیعی و ملی هستند، گفت: این قشر در سنگر صیانت از طبیعت ایستاده‌اند و با وجود دشواری‌های فراوان، حفاظت از سرزمین و منابع طبیعی را وظیفه خود می‌دانند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این حوزه بیان کرد: حدود چهار هزار محیط بان در کشور مسئول حفاظت از ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی هستند در حالیکه که بر اساس استاندارد‌های جهانی باید به ازای هر هزار هکتار یک محیط بان فعال باشد.

رستگار افزود: در شرایط کنونی به طور متوسط هر محیط بان در کشور باید از حدود هشت هزار هکتار عرصه حفاظت کند که این موضوع فشار کاری زیادی بر نیرو‌های محیطبانی وارد کرده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت محیط بانی لرستان نیز گفت: در این استان حدود ۴۶۰ هزار هکتار عرصه تحت حفاظت، ۱۲۱ محیط بان و ۱۹ پاسگاه محیط بانی وجود دارد که تامین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مجموعه از ضرورت‌های مهم حفاظت از طبیعت است.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به محیط زیست در جریان جنگ اظهار کرد: در این ایام گونه‌های جانوری و گیاهی، زیستگاه‌ها و عرصه‌های طبیعی در معرض خطر قرار گرفتند و انفجار‌ها و آتش سوزی‌ها موجب آسیب به پوشش گیاهی، بانک بذر خاک و زیستگاه‌های حیات وحش شد که جبران آنها ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور افزود: در شرایط جنگی برخی افراد سودجو و شکارچیان متخلف نیز با تصور کاهش نظارت، به دنبال افزایش شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش بودند، اما محیط بانان با حضور میدانی، ایثار و تلاش شبانه روزی مانع تحقق این اهداف شدند.

رستگار مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی حفاظت از طبیعت دانست و گفت: تامین امنیت عرصه‌های طبیعی بدون همراهی مردم امکان پذیر نیست و هماهنگی میان محیط بانان، جوامع محلی، شوراها، دهیاران و سایر دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش تاب آوری و حفاظت موثر از محیط زیست کمک کند.

وی همچنین با تقدیر از اقدامات انجام شده در لرستان برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: در این استان اقدامات خوبی در حوزه آموزش جوامع محلی، افزایش مشارکت مردم و تجهیز نیرو‌های محلی به امکانات اطفای حریق انجام شده است.

وی کاهش ۹۵ درصدی آتش سوزی جنگل‌ها را از اقدامات قابل توجه در حوزه حفاظت از طبیعت لرستان عنوان کرد و افزود: آموزش ساکنان مناطق محلی، مشارکت شورا‌ها و دهیاران و تجهیز نیرو‌های مردمی به دمنده‌های بادی در کنترل و مهار آتش سوزی‌ها نقش موثری داشته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اهمیت جنگل‌های زاگرس گفت: این جنگل‌ها با وسعت حدود ۶ میلیون هکتار از مهمترین عرصه‌های طبیعی کشور به شمار می‌روند و نقش اساسی در تنظیم چرخه آب، حفظ کیفیت هوا، پایداری زیستگاه‌ها و تامین حیات مناطق مختلف دارند.