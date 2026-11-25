به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یاسمن خداداده، گفت: پردیس کیش با اعلام ظرفیت ۶۰ دانشجو برای هر رشته، پذیرش دانشجویان را از طریق کنکور و سوابق تحصیلی انجام داده است.

او با اشاره به استقبال متقاضیان از رشته‌های تحصیلی گفت: امسال در رشته‌های حقوق، روان‌شناسی، علوم ورزشی، مهندسی رایانه، مهندسی صنایع، طراحی صنعتی، معماری، مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی پذیرش دانشجو انجام شده است.

خداداده، افزود: برای هر یک از این رشته‌ها ظرفیت ۶۰ نفر اعلام شده بود و استقبال دانشجویان بسیار خوب بود و شمار زیادی از متقاضیان برای نام نویسی مراجعه و بخشی از دانشجویان نیز از خارج از کیش هستند.

او با اشاره به زمان‌بندی پذیرش نو دانشجویان افزود: نام نویسی دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد زودتر انجام شده و پذیرش دانشجویان کارشناسی به دلیل تأخیر در برگزاری کنکور، با فاصله زمانی بیشتری انجام می شود.

معاون علمی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران افزود: نام نویسی اینترنتی تا دیروز انجام و نام نویسی حضوری نیز ادامه دارد و دانشجویان بازمانده، شنبه نیز امکان نام نویسی دارند.

خداداده با اشاره به حضور استادان دانشگاه‌های معتبر کشور در پردیس کیش، گفت: بخشی از استادان از دانشگاه تهران درقالب پروازی در کلاس‌ها حضور دارند و در کنار آنان از ظرفیت استادان مقیم کیش نیز استفاده می‌شود.

او با اشاره به امکانات آموزشی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران گفت: بیش از ۵۰۰ مترمربع فضای آموزشی مجهز در اختیار دانشجویان قرار دارد و آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های تخصصی، امکانات ورزشی، کتابخانه، سالن مطالعه، امکانات نشر و انتشارات و آتلیه‌های تخصصی رشته‌های طراحی و معماری از جمله امکانات پردیس است.