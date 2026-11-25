با پیگیری‌های مدیریت مرکز اورژانس قم و همکاری کارشناسان فنی و فناوری اطلاعات اورژانس کشور، ۳۵ دستگاه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) مستقر در پایگاه‌های اورژانس استان فعال و آماده ارائه خدمت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ،رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث قم گفت: این تجهیزات که پیش‌تر در پایگاه‌های اورژانس مستقر شده بودند، پس از ارتقای نسل اول به نسل سوم و بهره‌برداری از آنها، به‌دلیل بروز برخی مشکلات نرم‌افزاری و ارتباطی، برای مدتی از چرخه استفاده مؤثر خارج شده بودند. با پیگیری‌های انجام‌شده و رفع موانع فنی و ارتباطی، امکان استفاده مجدد از این ظرفیت فراهم شده است.

دکتر پرورش‌مسعود همچنین، با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار داشت: فعال‌سازی مجدد این تجهیزات، گامی مهم در استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود و ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی در اورژانس پیش‌بیمارستانی است.

وی افزود: سامانه تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) امکان ارسال نوار قلب بیماران از پایگاه‌های اورژانس به سامانه تخصصی و دریافت نظر تشخیصی را فراهم می‌کند. این قابلیت به‌ویژه در مواجهه با بیماران مشکوک به مشکلات حاد قلبی، می‌تواند به تسریع فرآیند تشخیص، تصمیم‌گیری درمانی و هماهنگی برای انتقال بیمار به مرکز درمانی مناسب کمک کند.

رئیس مرکز اورژانس قم تأکید کرد: هدف از این اقدام، صرفاً فعال‌سازی تجهیزات نیست؛ بلکه استفاده مؤثر از فناوری برای ارتقای آمادگی تشخیصی، بهبود فرآیند ارائه خدمات و افزایش کیفیت مراقبت از بیماران در مرحله پیش‌بیمارستانی است.

فعال‌سازی مجدد این ۳۵ دستگاه، نمونه‌ای از تلاش برای احیای ظرفیت‌های موجود، رفع موانع بهره‌برداری و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه سلامت است.