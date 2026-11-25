رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ادامه مسیر امامان انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان، گفت: همان‌گونه که بسیجیان، فرماندهان، زنان و مردان و نسل‌های گذشته در برابر دشمن ایستادگی کردند، ما نیز با صلابت و قدرت این مسیر را ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب در آیین هم‌عهدی بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در رواق کشور دوست، گفت: امروز در این مکان مقدس، جمعی از بسیجیان، برادران و خواهران، به نمایندگی از همه بسیجیانی که در ساعت معین در سراسر کشور، در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها گرد هم آمده‌اند، حضور دارند تا با امامان خود تجدید میثاق کنند و عهد ببندند که در مسیر پیروی از امامان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، راه امامان انقلاب را ادامه خواهیم داد.

وی گفت: ما این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم و قاطعانه می‌گوییم:‌ای امام بزرگوار،‌ای قائد شهید و مقام معظم رهبری! توکل ما به خداست، امید ما به خداست؛ قدرت را مختص خدا می‌دانیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب گفت: اگر به ما فرمودید که در برابر دشمنان، شدید و استوار باشید و «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» را سرلوحه کار خود قرار دهید، عهد می‌بندیم همان‌گونه که بسیجیان، فرماندهان، زنان و مردان، جوانان و نوجوانان ما در گذشته ایستادگی کردند، ما نیز در برابر دشمن ایستادگی کنیم. همه کسانی که در این مسیر قدم گذاشتند، همگی یک پیام را فریاد زدند: ما در برابر دشمن با صلابت و شدت می‌ایستیم و مبارزه می‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم. ما از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم و عهد می‌بندیم که مصداق مستضعفان قرآنی باشیم؛ همان مستضعفانی که وعده بزرگ الهی درباره آنان محقق خواهد شد؛ وعده‌ای که با ظهور امام عصر ما، حضرت بقیةالله‌الاعظم به اوج خود می‌رسد.

وی افزود: تمام تلاش دشمن این است که مستضعفان و ملت‌های بیدار جهان را به استضعاف بکشاند و آنان را تحت فشار و تهدید قرار دهد؛ اما اراده الهی بر این است که وعده خود را محقق سازد و ما پشت سر حضرت ولیعصر حرکت خواهیم کرد و عهد می‌بندیم که همچنان خواهیم ایستاد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب گفت: درست است که امروز رهبرمان به شهادت رسیده است، اما ما طبق روال هر سال باید در حسینیه حضور پیدا می‌کردیم و گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دادیم.

رئیس سازمان بسیج گفت: امروز نیز آمده‌ایم تا به رهبر شهیدمان و اماممان گزارش دهیم؛ به امامی که این شجره طیبه را بنیان گذاشت و فرمودند: «تشکیل بسیج از الطاف خفیه الهی است.»

بسیج مجموعه پاک‌ترین و فداکارترین انسان‌ها است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب گفت: امام شهید ما فرمودند: اگر بخواهیم بسیج را در یک جمله کوتاه تعریف کنیم، بسیج مجموعه‌ای است که پاک‌ترین انسان‌ها و فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور را در راه اهداف عالی این ملت و برای رسیدن به خوشبختی، گرد هم آورده است.

رئیس سازمان بسیج گفت: امروز آمده‌ایم گزارش بدهیم و بگوییم،‌ای امام شهید، ما بسیجیان، ملت ایران و مستضعفان منطقه و جهان، در این مسیر ایستاده‌ایم و آن را ادامه می‌دهیم. در برابر دشمن می‌ایستیم و امنیت کشورمان را تأمین می‌کنیم. همه با هم، دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهیم و کشورمان را آباد می‌کنیم، برای تولید علم تلاش می‌کنیم، کار می‌کنیم و بسیج سازندگی را با جدیت پیش می‌بریم.

طائب ادامه داد: اردو‌های راهیان پیشرفت را نیز فعال می‌کنیم تا ملت ما و نسل جدید، پیشرفت‌های کشور را ببینند. اردو برپا می‌کنیم و از نقاط دیگر جهان هم دعوت می‌کنیم به اینجا بیایند و مقاومت یک ملت را از نزدیک ببینند.

خواسته رهبر انقلاب، یعنی «هر ایرانی یک بسیجی» را محقق خواهیم کرد

وی تصریح کرد: ملتی که با هدایت رهبر خود به یک ملت قدرتمند تبدیل شد، نشان داد که چگونه یک ملت قوی، در پیروی از رهبری مقتدر، می‌تواند دشمن را به زانو درآورد.

طائب گفت: امروز حتی خود آمریکایی‌ها نیز به این واقعیت اعتراف می‌کنند. مردم آمریکا می‌گویند باید در این کشور تغییراتی اتفاق بیفتد؛ شما جنگی بی‌ثمر را آغاز کردید که هیچ نتیجه‌ای جز شکست برای آمریکا نداشت.

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: ارتشی که خود را ارتش اول دنیا و قدرت برتر منطقه می‌دانست، میلیارد‌ها دلار هزینه کرد و ناوها، ناوچه‌ها، زیردریایی‌ها، هواپیما‌ها و تمامی تجهیزات و ادوات جنگی خود را به منطقه آورد. مطالعه کنید؛ در ۲۰ سال گذشته، زمانی که آمریکایی‌ها وارد منطقه شدند، یکی از کشور‌های منطقه را تصرف کردند، جنگ افغانستان را آغاز کردند و پس از آن به عراق رفتند.

وی تصریح کرد: زمانی که رقیب سیاسی آنان به قدرت رسید، آمار مراجعات نیرو‌های ارتش آمریکا به روان‌شناسان را اعلام کرد. اگر جرات دارید، امروز هم اعلام کنید که چه تعداد روان‌شناس برای ناو‌های خود آورده‌اید تا سربازانتان را مداوا کنند. بگویید در پایگاه‌های خود چند روان‌شناس مستقر کرده‌اید و با چه میزان نافرمانی و تمرد در ارتش خود مواجه شده‌اید. به‌جای اینکه آیندگان این واقعیت‌ها را بازگو کنند، خودتان آنها را بیان کنید.

رئیس سازمان بسیج گفت ادامه داد: این امام، ملت قدرتمندی را تربیت کرد؛ ملتی که قدرت و استقامت خود را نشان داد. رهبری مظلوم و مقتدر که لحظه‌ای از جایگاه خود عقب ننشست، ایستادگی کرد و حتی آینده را پیش‌بینی کرد و مسیر پیش روی ملت را روشن ساخت. ایشان به ما آموختند که اگر روزی اتفاقی رخ دهد، این ملت به پا خواهد خاست.

وی تأکید کرد: ما بعثت مردم را دیدیم و امروز و امشب در اینجا و در سراسر کشور گرد هم آمده‌ایم تا اعلام کنیم این بعثت را حفظ خواهیم کرد و به فضل الهی آن را به یک حرکت ماندگار تبدیل می‌کنیم.

تفکر بسیجی و فرهنگ مقاومت را به جهانیان منتقل خواهیم کرد

رئیس سازمان بسیج تصریح کرد: ما خواسته مقام معظم رهبری، یعنی «هر ایرانی یک بسیجی»، را محقق خواهیم کرد و از این مرحله فراتر خواهیم رفت؛ برای انتقال تفکر بسیجی و فرهنگ مقاومت به جهانیان اقدام خواهیم کرد.

انتقام خون رهبر شهید و شهدای کشور را خواهیم گرفت

رئیس سازمان بسیج گفت ادامه داد: با مستضعفان جهان عهد می‌بندیم تا انتقام خون رهبر شهیدمان، دانش‌آموزان مدرسه میناب، دانشمندان، پرستاران، کارگران، زنان، مردان و کودکان را نگیریم، از پا ننشینیم و ایستادگی کنیم.

رئیس سازمان بسیج گفت: ملت ما و مستضعفان جهان سرنوشت مستکبران را همچون سرنوشت صدام خواهند دید.

وی ادامه داد: ما به وعده‌های الهی یقین داریم و ان‌شاءالله، همان‌گونه که ملت ما و مظلومین پس از جنگ هشت‌ساله دیدند، سرانجام حکام جنایتکاری که در جنگ از بمب‌های شیمیایی و موشک‌هایی استفاده کردند که آمریکا و دیگر ابرقدرت‌ها در اختیارشان گذاشته بودند، چه شد.