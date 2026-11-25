استاندار لرستان گفت: محیط‌بانان باید نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان را بر عهده داشته باشند و این مردم هستند که با همراهی و مشارکت خود باید از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی استان حفاظت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز چهارم آذرماه در هجدهمین جلسه رویداد گفت‌وگوی اجتماعی که با محیط‌بانان و مسئولان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد، اظهار کرد: محیط بانان، صف مقدم حراست از گنجینه عظیم، بی‌بدیل و تکرارنشدنی زاگرس هستند و رمز موفقیت در این حوزه، همراهی و مشارکت مردم با مجموعه محیط زیست است.

وی ادامه‌داد: در این راستا باید فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در جامعه نهادینه شود که تشکل‌های مردم‌نهاد در این زمینه نقش مهمی دارند.

نماینده عالی دولت در لرستان، ضمن تاکید بر تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و این حوزه، گفت: رویکرد فرهنگی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست باید در جامعه تقویت شده و گسترش یابد تا ضمن برخورد با خاطیان، با مشارکت مردم بستر‌های لازم برای حفاظت از محیط‌زیست و زاگرس بی‌بدیل، فراهم شود.

شاهرخی با اشاره به جایگاه ویژه رشته‌کوه زاگرس در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور، افزود: زاگرس یکی از ارزشمندترین داشته‌های ایران عزیز است و این ظرفیت طبیعی در گستره استان لرستان جلوه‌ای ویژه دارد.

استاندار لرستان با بیان اینکه این استان از تنوع کم‌نظیر گونه‌های گیاهی و جانوری برخوردار است، تصریح کرد: بیش از دو میلیون هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی در محدوده استان لرستان وجود دارد که حفاظت از این سرمایه عظیم طبیعی، مسئولیتی مهم و همگانی است.

شاهرخی نقش محیط‌بانان را در صیانت از این منابع ارزشمند بسیار مهم دانست و تأکید کرد: حفاظت پایدار از محیط زیست تنها با اتکا به دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست و باید زمینه مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در این حوزه بیش از گذشته فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: محیط‌بانان باید در جایگاه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان ایفای نقش کنند و در کنار تلاش‌های تخصصی آنان، مردم استان نیز با احساس مسئولیت و مشارکت فعال، حافظ جنگل‌ها، مراتع و تنوع زیستی لرستان باشند.

شاهرخی افزود: محیط بانی از جمله مشاغلی است که در پیوند روحی و قلبی با طبیعت و محیط‌زیست است و اگر‌ای حجم از عشق و علاقه نبود، انجام کار محیط بانی بسیار سخت بود.

وی تصریح کرد: امسال نیز با توجه به سختی کار محیط بانان توجه ویژه‌ای به مسائل مالی آنها داشته‌ایم.