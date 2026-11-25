استاندار قم در بازدید از ندامتگاه مرکزی قم گفت: توسعه مهارت‌آموزی و ایجاداشتغال می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت مجدد افراد به زندان داشته باشد.

مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان، راهی برای کاهش بازگشت به جرم

مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان، راهی برای کاهش بازگشت به جرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنامجو در بازدید از ندامتگاه مرکزی قم، ضمن گفت‌و‌گو با تعدادی از زندانیان و بررسی مشکلات آنان، از نزدیک در جریان فعالیت‌های اصلاحی، تربیتی و حرفه‌آموزی این ندامتگاه قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش اشتغال و مهارت‌آموزی در پیشگیری از وقوع جرم افزود: بخشی از جرائم ناشی از بیکاری و نداشتن مهارت شغلی است و فراهم کردن فرصت یادگیری حرفه در دوران محکومیت، به زندانیان کمک می‌کند پس از آزادی با توانایی بیشتری وارد بازار کار شوند.

استاندار قم با بیان اینکه این استان در زمینه حرفه‌آموزی زندانیان از استان‌های برتر کشور است، بر ضرورت توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: برخی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز ندامتگاه همچنان باید تقویت شود و در این زمینه برای حمایت و همکاری بیشتر آمادگی داریم.

بهنامجو با اشاره به اهمیت بررسی علل وقوع جرائم در جامعه، اظهار کرد: کلاهبرداری، مواد مخدر، مصرف مشروبات و درگیری‌های فیزیکی از جمله مواردی است که در میان جرائم مشاهده می‌شود و بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها در بستر محلات شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: باید با تقویت فعالیت‌های محله‌محور، توسعه امکانات ورزشی و رفاهی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و گسترش برنامه‌های فرهنگی، زمینه حضور مؤثر جوانان در فعالیت‌های سالم اجتماعی را فراهم کنیم تا بیکاری و کمبود امکانات آنان را به سمت رفتار‌های آسیب‌زا سوق ندهد.

استاندار قم همچنین بر ضرورت پیوند بیشتر مسجد، محله و نهاد‌های مرتبط با زندان و مراکز ترک اعتیاد تأکید کرد و گفت: مدیران محلات و فعالان فرهنگی باید با افرادی که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند ارتباط برقرار کنند تا پس از آزادی، با پذیرش اجتماعی و حمایت مناسب روبه‌رو شوند.

بهنامجو افزود: ایجاد ارتباط با افراد سالم و فعالان مسجدی، فراهم کردن زمینه اشتغال و حمایت از خانواده زندانیان می‌تواند از بازگشت افراد به محیط‌ها و رفتار‌های آسیب‌زا جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی باید کاهش جمعیت کیفری باشد، تصریح کرد: افزایش ظرفیت زندان‌ها نباید هدف ما باشد، بلکه باید با همکاری دستگاه قضایی، اداره کل زندان‌ها و مشارکت مردم، به سمت کاهش تعداد زندانیان حرکت کنیم؛ چراکه کاهش جمعیت کیفری نشان‌دهنده موفقیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در جامعه است.

سرپرست اداره کل زندان‌های استان قم نیز در این بازدید با اشاره به برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندانیان گفت: برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی، اشتغال و حرفه‌آموزی برای مددجویان در زندان‌های استان اجرا می‌شود که علاوه بر پر کردن اوقات فراغت، زمینه کسب درآمد برای زندانیان و خانواده‌های آنان را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام محمدمحسن ربانی افزود: بیش از یک‌چهارم زندانیان استان قم در حال حاضر در فعالیت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی مشارکت دارند و این برنامه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای توانمندی آنان نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی و مذهبی در زندان‌ها بیان کرد: ۲۷ نفر از روحانیون حوزه علمیه قم در این مجموعه حضور دارند و با مددجویان در زمینه‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی فعالیت می‌کنند که آثار مثبت این برنامه‌ها در اصلاح رفتار زندانیان مشهود است.

سرپرست اداره کل زندان‌های استان قم همچنین از حمایت خانواده زندانیان خبر داد و گفت: حدود یک‌هزار و ۲۰۰ خانوار از خانواده‌های زندانیان استان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار دارند و اقدامات حمایتی برای این خانواده‌ها در حال توسعه است.

حجت الاسلام ربانی ابراز امیدواری کرد با استمرار برنامه‌های فرهنگی، تربیتی، اشتغال و حمایت از خانواده زندانیان، ندامتگاه‌های استان بیش از پیش به محیطی برای اصلاح رفتار، آموزش و بازگشت سالم مددجویان به جامعه تبدیل شوند.