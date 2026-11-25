نام نویسی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف در پنج رشته مهندسی رایانه، مکانیک، عمران، صنایع و هوافضا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف، گفت: پذیرش دانشجو در این پردیس از شرکت کنندگان آزمون سراسری و یا بررسی سوابق تحصیلی متقاضیان است و پذیرفته‌شدگان برای تکمیل مراحل نام نویسی به پردیس مراجعه می‌کنند.

او با اشاره به ظرفیت حدود ۱۶۰ نفری پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی، افزود: دانشجویان بازمانده از مراحل نام نویسی، روز شنبه هفتم آذر نیز می توانند برای تکمیل نام نویسی مراجعه کنند.

افشین بنازاده، با اشاره به پذیرش نهایی نزدیک به ۱۲۱ نفر تا صبح امروز، خاطرنشان کرد: پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز حدود یک ماه پیش انجام شد و امسال در مقطع کارشناسی ارشد، یک گرایش جدید در حوزه مدیریت به مجموع رشته‌ها اضافه شده است.

او آموزش مبتنی بر استاندارد‌های دانشگاه صنعتی شریف، ارائه بخشی از دروس پایه به زبان انگلیسی و فراهم بودن زمینه حضور دانشجویان بین‌المللی را از ویژگی‌های آموزشی پردیس برشمرد و گفت: در حدود ۱۰ نفر از استادان مقیم کیش هستند و سایر استادان نیز از دانشگاه‌های معتبر کشور درقالب سفرهای پروازی در کلاس‌ها حاضر می شوند.

بنازاده خاطرنشان کرد: کلاس‌های هفته نخست در قالب مجازی برگزار می‌شوند تا دانشجویان فرصت لازم برای استقرار و ساماندهی امور سکونت خود را داشته باشند و از هفته دوم، کلاس‌ها در قالب حضوری برگزار خواهند شد.

او افزود: پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از جزئیات نام نویسی، مدارک موردنیاز و نحوه پرداخت شهریه علی‌الحساب، اطلاعیه‌ها را در وبگاه پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف مراجعه کنند.