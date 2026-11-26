معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های آبادانی در دوران جنگ، گفت: فعالیت‌های توسعه‌ای حتی در شرایط درگیری نظامی متوقف نشده است؛ به گونه‌ای که ۹۳۰ طرح در استان ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار سیدضیاءالدین حزنی در آئین بهره‌برداری از مخزن یک‌هزار مترمکعبی مجتمع آب‌رسانی شله‌کش- بیجنوند شهرستان چرداول اظهار کرد: در تجربه جنگ‌های کشور‌های مختلف، اغلب با آغاز درگیری‌ها؛ فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها متوقف می‌شود؛ اما در ایران؛ نهاد‌های خدماتی و اجرایی در کنار نیرو‌های مسلح همزمان در عرصه جنگ و اقتصاد فعالیت کرده‌اند.

وی افزود: خدمت به مردم بزرگ‌ترین مبارزه با دشمن است و مسئولان و مجموعه‌های خدمت‌رسان وظیفه دارند در کنار مردم حضور داشته باشند و با اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی، بخشی از نیاز‌های جامعه را برطرف کنند.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به طرح‌های در دست اجرای محرومیت‌زدایی در استان ایلام بیان کرد: طرح‌های آب‌رسانی و زیرساختی با تلاش نیرو‌های بسیجی و سپاه در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از این اقدام‌ها؛ تأمین نیاز‌های اساسی ساکنان مناطق روستایی و غیر برخوردار است.

سردار حزنی تاکید کرد: مسئولان باید همواره رفع نیاز‌های مردم را در اولویت قرار دهند و در این مسیر، بخشی از منابع مالی طرح‌های محرومیت‌زدایی از سوی قرارگاه سپاه تأمین می‌شود و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیران نیز اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های اجتماعی سپاه افزود: فعالیت‌های این نهاد به اجرای طرح‌های عمرانی محدود نیست و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و کمک به تسهیل امور زندانیان نیز در برنامه‌های اجتماعی آن قرار دارد.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه با قدردانی از کوشش مسئولان استان و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: هدف از این اقدام‌ها کمک به تحقق امنیت پایدار و پیشرفت همه‌جانبه کشور از طریق همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است.

مخزن یک‌هزار مترمکعبی مجتمع آب‌رسانی شله‌کش- بیجنوند شهرستان چرداول با هدف تأمین آب آشامیدنی ۱۲ روستا به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این طرح نزدیک به ۳۰ کیلومتر خط انتقال از منبع سرچشمه تا روستا‌های هدف احداث شده است.

این طرح با مشارکت بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام و نظارت کارشناسان و مهندسان مشاور شرکت آب و فاضلاب اجرا شده است.