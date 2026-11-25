شانزدهمین جلسه کمیسیون کارگری خوزستان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگری، تامین سوخت برخی کارخانجات استان و صیانت از پایداری اشتغال در واحد‌های تولیدی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شانزدهمین جلسه کمیسیون کارگری استان روز چهارشنبه ۴ آذر به ریاست رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگری، تامین سوخت برخی کارخانجات استان و صیانت از پایداری اشتغال در واحدهای تولیدی برگزار شد.

در این جلسه بر ضرورت تامین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکید شد و موضوع حمایت از چرخه تولید و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت کارخانجات مورد بررسی قرار گرفت.

نجاتی در این نشست با تاکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در حمایت از واحدهای تولیدی خواستار ایجاد ظرفیت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز کارخانجات شد و اظهار داشت دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کرده و از تولید و اشتغال در این مجموعه‌ها صیانت کنند.

همچنین در ادامه مشکلات کارگران انتقال گاز در خصوص آیتم‌های رفاهی مورد بررسی قرار گرفت و معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان دستورات لازم را به دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، برای پیگیری و رسیدگی به مطالبات این کارکنان صادر کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه انتقال گاز بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی، حفظ آرامش و تقویت فضای همدلی در این مجموعه تأکید کرد.

وی همچنین از مدیران این مجموعه خواست با برقراری ارتباط مستمر و مؤثر با کارکنان، ضمن پیگیری مسائل و مشکلات آنان، پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های کارگران باشند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در ادامه با اشاره به حمایت جدی و مستمر دکتر موالی‌زاده استاندار محترم خوزستان از جامعه کارگری استان اظهار کرد: حمایت از کارگران و صیانت از فرصت‌های شغلی همواره از اولویت‌های مدیریت ارشد استان بوده است.

وی افزود در ایام جنگ با درایت و حمایت استاندار محترم و همچنین برگزاری به‌موقع و مستمر جلسات کمیسیون کارگری استان، اقدامات مؤثری برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی صورت گرفت به‌گونه‌ای که از تعدیل ده‌ها هزار نفر از کارگران استان جلوگیری شد.

نجاتی تاکید کرد: این رویکرد حمایتی با جدیت ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولی موظف‌اند با تعامل، هم‌افزایی و پیگیری مستمر مسائل کارگران، زمینه حفظ آرامش در محیط‌های کار، استمرار تولید و صیانت از اشتغال را فراهم کنند.

صیانت از حقوق کارگران، حمایت از تولید، تامین نیازهای واحدهای صنعتی و حفظ پایداری اشتغال از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید در شانزدهمین جلسه کمیسیون کارگری استان خوزستان بود.