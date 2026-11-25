آیین تکریم و معارفه دادستان بجنورد با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد دادستان کل کشور برگزار و علی عباسی به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌ آزاد، دادستان کل کشور، در آیین تکریم و معارفه دادستان بجنورد ، با تأکید بر نقش محوری دادستان در حفظ حقوق عمومی، امنیت و آرامش جامعه گفت: دادستان علاوه بر وظیفه پیگیری جرائم، مسئولیت تربیتی و پیشگیرانه نیز دارد و باید در مسیر صیانت از حقوق مردم و آزادی‌های مشروع گام بردارد.

وی با بیان اینکه دادستان صرفاً مدعی نیست، بلکه در بسیاری از موارد مدافع حقوق مردم است، افزود: دادستان باید با جلب مشارکت دستگاه‌های مرتبط، پیگیری مشکلات، تذکر و هشدار به مسئولان و تقویت تعامل بین‌بخشی، برای حل مسائل جامعه تلاش کند.

دادستان کل کشور، ترویج فرهنگ صلح و سازش و بازگشت اجتماعی افراد را از دیگر وظایف مهم دادستان‌ها برشمرد و بر توجه جدی به این موضوع تأکید کرد.

موحدی‌آزاد با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی گفت: این استان با برخورداری از اقوام و فرهنگ‌های متنوع، سرمایه ارزشمندی دارد و اجرای عدالت باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ فردی احساس نکند لهجه، قومیت یا پیشینه او در برخورداری از حقوق قانونی تأثیرگذار است.

وی افزود: موفق‌ترین دادستان کسی است که با نفی تبعیض و توجه به عوامل ایجادکننده آرامش اجتماعی، از تشکیل پرونده‌های قابل پیشگیری جلوگیری کند؛ چراکه پیشگیری از وقوع جرم، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحقق عدالت است.

دادستان کل کشور همچنین با تأکید بر نقش مردم و رسانه‌ها در تحقق عدالت اظهار کرد: دادستان بدون همراهی مردم نمی‌تواند مدعی‌العموم واقعی باشد و خبرنگاران نیز به‌عنوان چشمان بیدار جامعه، با نقد منصفانه و دلسوزانه می‌توانند یاور دستگاه قضایی باشند.

وی با اشاره به اعتماد مردم به رسانه ملی، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی صحیح را از وظایف مهم صداوسیما دانست و بر ضرورت توجه به آثار اجتماعی و امنیتی انتشار اخبار تأکید کرد.

عباسی، دادستان جدید بجنورد نیز با اشاره به اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه مبنای برنامه‌های کاری این مجموعه خواهد بود ، گفت: حمایت همه‌جانبه از تولید، نظارت بر بازار، پیگیری مسائل زیست‌محیطی، ارتقای رضایتمندی مردم و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها از اولویت‌های کاری دادستانی مرکز استان است.

وی با تأکید بر جدیت در اجرای احکام افزود: دستگاه قضایی با تمام توان با کارکنان فاسد درون و خارج از مجموعه قضایی برخورد خواهد کرد.

دادستان جدید بجنورد، مقابله با انتشار اکاذیب در فضای مجازی، افزایش تولید محتوای مفید، کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و ارتقای کیفیت احکام قضایی را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد.

عباسی همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا را از اهداف مهم این مجموعه دانست و گفت: تحقق این هدف با برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت رویکرد پیشگیرانه دنبال خواهد شد.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های سیدجواد ایلالی، علی عباسی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب جدید مرکز استان معرفی شد.