ساکنان و گردشگران کیش، با حضور در میدان ساحل، رزمایش نمایش اقتدار و همبستگی ایران را در دویست و هفتادمین شب از حماسه خیابان برگزار کردند.

رزمایش نمایش اقتدار و همبستگی ایران در کیش به روایت دویست و هفتادمین شب از حماسه خیابان

رزمایش نمایش اقتدار و همبستگی ایران در کیش به روایت دویست و هفتادمین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان ساحل با برپایی رزمایش نمایش اقتدار و همبستگی ایران، از نیرو‌های مسلح کشورمان حمایت کردند.

شرکت کنندگان با رجزخوانی و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران فریاد انتقام خون رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ دوازده روزه، جنگ تحمیلی سوم را سر دادند.

فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل درمیدان ساحل طنین انداز شد.