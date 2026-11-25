به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در مراسم تودیع و معارفه رئیس قضائی بخش گوگان گفت: سامانه ارجاع هوشمند قضائی با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس همچنین کاهش اعمال سلیقه و افزایش توزیع متوازن پرونده‌ها، ارتقای سلامت قضائی و شفافیت و تسریع رسیدگی‌های قضائی است.

وی افزود: سامانه «ضمانت الکترونیک» هم با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی قرار وثیقه با شناسایی هوشمند اموال، جلویگیری از کاغذبزی زاید اداری و بازداشت‌های غیر ضروری، شفافیت و اعتبارسنجی آنلاین دارایی‌های خوانده و خواهان است.

در این مراسم از تلاشهای سید مهدی سجادی تجلیل و سجاد لطفی به عنوان رئیس حوزه قضائی بخش گوگان معرفی شد.