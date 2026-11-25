سفیر سابق آمریکا در سوریه و الجزایر می‌گوید: جنگ آمریکا با ایران به بن‌بست رسیده و تهران توانسته هزینه‌های مالی و سیاسی قابل توجهی به واشنگتن تحمیل کند؛ از فشار قیمت انرژی به مردم آمریکا تا تبعات سیاسی برای ترامپ.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در چهارشنبه ۴ آذر به این شرح است:

با مقدمه دویست و هفتادمین شب بعثت ایرانیان در دفاع مقدس سوم در خدمت شما هستیم. جنگ آمریکا با ملت ایران؛ ۹ ماهه شد.

آمریکا ظاهراً قدرتمندترین ارتش دنیا را دارد؛ از جنگنده‌ها و ناو‌های هواپیمابر گرفته تا پیچیده‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی. اما زیر سنگینی این جنگ تجاوزکارانه گیر کرده، این را سفیر سابق آمریکا در سوریه و الجزایر می‌گوید.

رابرت فورد گفته؛ جنگ آمریکا با ایران به بن‌بست رسیده و تهران توانسته هزینه‌های مالی و سیاسی قابل توجهی به واشنگتن تحمیل کند؛ از فشار قیمت انرژی به مردم آمریکا تا تبعات سیاسی برای ترامپ.

خود ترامپ هم در گفت‌و‌گو با‌ ای‌بی‌سی با نوعی انکار و عقب‌گرد از مواضع قبلی خود گفته؛ تغییر نظام ایران اساساً معیار پیروزی آمریکا نبوده و از اول هم قصد چنین کاری را نداشتیم. عجب ظاهراً وقتی به مقصد نمی‌رسند تابلو‌های مسیر را عوض می‌کنند،

اما سؤال این‌جاست؛ چرا با وجود این همه جنایت، نمایش قدرت، تهدید و تحریم، نمی‌تواند اراده یک ملت مثل ملت ایران را به تسلیم وادار کند. شاید پاسخ این سؤال را نه در میدان جنگ، بلکه در یک ایده بشود جست‌و‌جو کرد، ایده‌ای که ۴۷ سال پیش مثل فردا روزی در پنجم آذر ۱۳۵۸ با فرمان امام خمینی متولد شد؛ بسیج مردمی.

ایده‌ای که قرار بود راه عموم ایرانی‌ها را برای دفاع از کشور باز کند و آنها را در تأمین امنیت و سرنوشت کشور به بازیگران اصلی تبدیل کند، حالا ۴۷ سال گذشته و یک اتفاق جالب در دنیا دارد می‌افتد؛ غیر از جنبش‌های مبتنی بر بسیج مردمی، در کشور‌های منطقه مثل یمن که محکم جلوی تجاوز سعودی ایستادند، حتی کشور‌هایی که از نظر سیاسی و فکری هیچ شباهتی هم به ایران ندارند، به سمت تقویت همین منطق مشارکت مردم در دفاع از کشور حرکت می‌کنند؛ حتی در اروپا.

این را روزنامه لوموند فرانسه نوشته؛ لوموند گزارش داده که لهستان بیش از ۴۰۰ هزار نفر و سوئد هم ۵۰۰ هزار نفر را برای خدمت در موقعیت‌های جنگی شناسایی یا آموزش دادند. فنلاند، سوئد، لهستان و کشور‌های حوزه بالتیک هم برنامه‌های گسترده‌ای را برای دفاع همه‌جانبه و مشارکت مردم دارند. دقت کنید؛ صحبت از کپی کردن بسیج ایران و این فناوری خاص انقلاب اسلامی نیست، گفت‌و‌گو از یک واقعیت راهبردی است.

جهان به این نتیجه رسیده که دفاع از کشور را نمی‌شود فقط به ارتش‌های رسمی و تجهیزات نظامی پیچیده سپرد. بله، باید مردم پشتوانه نیرو‌های مسلح یک کشور باشند تا آنها با قوت در صف اول، مقابل دشمن سینه سپر کنند.

حضور مردم ما از قشر‌های مختلف در بسیج و نمونه امروز آن در پویش جان‌فدا، همین را نشان می‌دهد که منطق بسیج هر روز زنده‌تر و بالنده‌تر می‌شود، اما این بسیج قرار نیست در میدان دفاعی متوقف بماند. به قول رهبر شهید، وقتی از بسیج حرف می‌زنیم، باید از دانشجو‌های بسیجی در آزمایشگاه، متخصص در میدان فناوری، گروه جهادی در مناطق محروم، امدادگر در حوادث و نیروی مدافع کشور هم حرف بزنیم. این همان افق جدید بسیج است؛ تبدیل سرمایه انسانی است که کشور به قدرت دفاعی، علمی، اجتماعی و اقتصادی.

اما یک نکته مهم دیگر هم هست، دیروز رهبر انقلاب در پیامی جوانی جمعیت را از مهمترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران دانستند؛ پیامی که یک پیوند معنادار با همین بحث ما دارد؛ بالأخره کشوری که می‌خواهد قدرتمند بماند، فقط به موشک و فناوری پیشرفته نیاز ندارد؛ به نسل جوان، با انگیزه، خلاق و توانمند هم نیاز دارد؛ نسلی که بتواند چرخ علم و اقتصاد را بچرخاند، از کشورش دفاع کند و پرچم پیشرفت را دست نسل بعدی بسپارد.

به تعبیر دیگر، اگر امروز باید قدرت دفاعی ایران را تقویت کنیم، باید به فکر نیروی انسانی فردا هم باشیم؛ این دو از هم جدا نیستند. فردا پنجم آذر روز بسیج است؛ ۴۷ سال پیش یک فرمان صادر شد، اما چیزی که ماند، فقط یک سازمان نبود؛ یک منطق برای قدرتمند شدن یک ملت بود.

نویسنده: احمدرضا لطفی