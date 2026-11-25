نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی گفت: ۵۰ درصد آموزش‌های نظری تا پایان برنامه پنج‌ساله به آموزش‌های فنی و مهارتی تبدیل می‌شود.

تبدیل ۵۰ درصد آموزش‌های نظری به آموزش‌های فنی و مهارتی

تبدیل ۵۰ درصد آموزش‌های نظری به آموزش‌های فنی و مهارتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی اسماعیلی در جلسه مجمع خیران مدرسه ساز استان با محوریت مجمع خیران مدرسه‌ساز شهرستان افزود: این طرح با هدف توسعه مهارت‌آموزی میان دانش‌آموزان اجرا می شود.

محمدرضا مشایخی، فرماندار ویژه میانه نیز گفت: شناسایی و احصای نیاز‌های آموزشی شهرستان‌ها، زمینه‌ساز توزیع هدفمند کمک‌های خیرین و توسعه عادلانه فضا‌های آموزشی در سطح استان است.

وی ادامه داد: با اختصاص دفتری در ساختمان فرمانداری، فرمانداری میانه را به کانون هم‌افزایی برای توسعه مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی شهرستان تبدیل کرده‌ایم.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان استان طی دو سال فعالیت دولت چهاردهم از ۰.۳۴ به بیش از ۰.۵ مترمربع افزایش یافته است.

وی مولدسازی را ظرفیت مهمی برای تأمین منابع مالی و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی مدارس برشمرد.

فرهودی مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ازتعریف شدن مجموع ۲۶ طرح مدرسه‌سازی در شهرستان میانه خبر داد.

شهرستان میانه از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان در پویش «به‌ساز مدرسه، بساز مدرسه» رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش و پرورش، حول محور اصلی «تحول بنیادین» طراحی شده بود. طبق بند ۸ سیاست‌های کلی ابلاغی، هدف اصلی این بود که نظام آموزشی از نظر کیفیت در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی ارتقا پیدا کند و سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان نیز بهبود یابد.