پرونده نمایندگان کشورمان در بخش انفرادی جام جهانی اسنوکر عمان در حالی بسته شد که امیر سرخوش به عنوان تنها ایرانی تا جمع ۸ بازیکن برتر پیش رفت، اما موفق به صعود از این جمع نشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جام جهانی اسنوکر عمان امروز چهارشنبه (۴ آذر) با برگزاری دیدار‌های حذفی در قالب روز سوم این رقابت‌ها پیگیری شد.

علی قره گوزلو، امیر سرخوش، سیاوش مزینی و آرمان دیناروند نمایندگان راه یافته ایران به این مرحله بودند که طبق برنامه به مصاف حریفان شان رفتند.

علی قره گوزلو و امیر سرخوش به خاطر صدرنشینی در مرحله گروهی، در مرحله یک شانزدهم استراحت داشتند و بدون بازی وارد مرحله یک هشتم شدند، اما سیاوش مزینی و آرمان دیناروند دیدار‌های خود را از دور نخست حذفی آغاز کردند.

در این مرحله دیناروند نتیجه رقابت مقابل حریف خود را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت، اما مزینی با کسب پیروزی، یک مرحله دیگر صعود کرد.

در مرحله یک هشتم، سیاوش مزینی و امیر سرخوش رو در روی هم قرار گرفتند که سرخوش صاحب برتری شد.

علی قره گوزلو دیگر نماینده ایران هم در این مرحله مقابل حریفش شکست خورد.

بدین ترتیب امیر سرخوش به عنوان تنها نماینده ایران راهی مرحله یک چهارم شد و در جمع ٨ بازیکن برتر جام جهانی عمان قرار گرفت. او در این مرحله مقابل حریف پاکستانی شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

بدین ترتیب با حذف امیر سرخوش، پرونده نمایندگان ایران در بخش انفرادی جام‌جهانی عمان بسته شد. آنها از جمعه در بخش تیمی این مسابقات به مصاف حریفان می‌روند.

نتیجه دیدار‌های نمایندگان ایران در روز سوم جام جهانی اسنوکر عمان به این شرح است:

مرحله یک شانزدهم

آرمان دیناروند یک - مهنا العبیدلی (قطر) ۳

سیاوش مزینی ۳ - سلمان سالام (سوئد) یک

مرحله یک هشتم

امیر سرخوش ٤ - سیاوش مزینی ٣

علی قره گوزلو ٤ - خالد کمالی (امارات) ٣

مرحله یک چهارم

امیر سرخوش ۲- اسجد اقبال (پاکستان) ۴