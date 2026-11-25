به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مزایای رفاهی متعارف کارکنان، از جمله حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و کمک هزینهِ عائله مندی، مشمول مالیات بر درآمدِ حقوق نیستند و سازمان امور مالیاتی نمی تواند با صدور بخشنامه، دامنه مالیات را به این پرداخت‌ها گسترش دهد.

دیوان عدالت اداری، تأکید کرد: تعیین و مطالبه مالیات باید مستند به حکم صریحِ قانون باشد و بخشنامه های اداری نمی توانند مبنای تحمیلِ بار مالیِ جدید باشند.

این چندمین بار است که بخشنامه‌ای در این زمینه به موجب رأی هیئت عمومی، باطل می شود.