به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در چارچوب مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ زیر ۲۰ سال آذربایجان غربی تیم میلان مهاباد ظهر امروز در ورزشگاه آزادی این شهر به مصاف تیم امید آفرینان میاندوآب رفت که این دیدار با یک گل به سود نماینده مهاباد پایان یافت. تک گل میلان را آروین ابراهیمی وارد دروازه حریف کرد. میلان با این برد هفت امتیازی شد و صعود خود به مرحله بعدی مسابقات را قطعی کرد. نماینده مهاباد جمعه ششم آذر به مصاف تیم تراکتورسازان میاندوآب خواهد رفت. لیگ نحبگان زیر ۲۰ سال استان با حضور شش تیم از شمال و جنوب استان در حال برگزاری است.