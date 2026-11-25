دبیرکل حزب الله لبنان گفت ژوزف عون رئیس جمهور این کشور در سخنرانی روز استقلال، رژیم اشغالگر را که حمله و ویران می‌کند، با مردم خود که رنج می‌برند، تحمل و فداکاری می‌کنند، برابر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان رییس جمهور در سخنرانی روز استقلال لبنان اشغالگری که تعدی می‌کند و ویران می‌کند را با ملتش که رنج می‌برد و تحمل می‌کند و فداکاری می‌کند یکی دانست.

وی تاکید کرد در این سخنرانی، اشغالگری که حمله و ویران می‌کند با مردمی که رنج می‌کشند، مقاومت می‌کنند و فداکاری می‌کنند، هم‌ردیف شد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: وقتی واژه استقلال میان بخش‌های گسترده‌ای از مردم لبنان محل مناقشه باشد، یعنی این واژه در جای خود به کار نرفته است.

شیخ نعیم قاسم در خصوص توافق چارچوب میان بیروت و تل آویو گفت توافق چارچوب، لبنان را از توانمندی‌هایش تهی کرد و به رژیم صهیونیستی هر آن چه که می‌خواست و حتی بیشتر از آن را اعطا کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت، این کشور را الگویی از شرافت و یاری‌رسانی به مستضعفان جهان توصیف کرد و گفت حزب‌الله به روابط خود با ایران افتخار می‌کند.

وی با اشاره به نقش ایران در تحولات منطقه اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران توافق خود با آمریکا را به توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، به‌ویژه جبهه لبنان، مرتبط کرد. ایران به خاطر ما ایستاد، از ما حمایت کرد و بار سنگینی را متحمل شد. ایران، رهبر معظم انقلاب و ملت این کشور به ضرورت حمایت از مقاومت اعتقاد دارند.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه با تأکید بر ضرورت تحقق حاکمیت کامل لبنان تصریح کرد حاکمیت بدون آزادسازی سرزمین‌ها محقق نخواهد شد و این جنبش هرگز به چیزی کمتر از حاکمیت کامل رضایت نمی‌دهد.

شیخ نعیم قاسم با انتقاد از اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوزات آمریکا تأکید کرد که در شرایط اشغال و تجاوز، حاکمیت واقعی وجود ندارد.

وی همچنین دخالت‌های آمریکا در امور لبنان را مغایر با استقلال این کشور دانست و خواستار پایان دادن به قیمومیت آمریکا شد و هشدار داد که ادامه این وضعیت لبنان را به سمت ویرانی سوق خواهد داد.

دبیرکل حزب الله در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مسئولیت دولت لبنان در قبال تحولات جاری گفت که دولت می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت ارائه کند.

قاسم همچنین با اشاره به تحولات میدانی و ورود نیرو‌های رژیم صهیونیستی، گفت در زمان ورود دشمن صهیونیستی، حاکمیت سیاسی از ارتش لبنان خواست عقب‌نشینی کند.‌ی با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اظهار داشت که ایران، مقام معظم رهبری و ملت این کشور به ضرورت حمایت از مقاومت اعتقاد دارند و حزب‌الله به روابط خود با ایران افتخار می‌کند.

قاسم با تأکید بر اینکه حاکمیت از طریق آزادسازی سرزمین‌ها محقق می‌شود، تصریح کرد: هرگز به چیزی جز حاکمیت کامل لبنان رضایت نخواهیم داد. وی همچنین هشدار داد که ادامه قیمومیت آمریکا و دخالت‌های این کشور در امور لبنان، استقلال و آینده این کشور را تهدید کرده و به ویرانی آن منجر خواهد شد.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به پیامد‌های جنگ دو سال گذشته گفت که مقاومت لبنان در این مدت بیش از ۱۰ هزار شهید از میان رزمندگان، مردان، زنان، کودکان و غیرنظامیان تقدیم کرده و صد‌ها هزار خانه نیز در لبنان ویران شده است؛ همچنین حدود ۳۰ هزار نفر در این حملات مجروح شده‌اند.

وی با تأکید بر مخالفت حزب‌الله با هرگونه فتنه داخلی، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: ما شریک این کشور هستیم و برای حفظ انسجام داخلی صبر کرده‌ایم، اما صبر نیز حد و مرزی دارد.

قاسم در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، شکست دونالد ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای و شکست بنیامین نتانیاهو در انتخابات این رژیم را فرصتی دانست که باید از آن برای پیشبرد مطالبات لبنان استفاده شود.

وی همچنین درباره هرگونه قطعنامه جدید بین‌المللی درباره لبنان تأکید کرد که چنین قطعنامه‌ای باید در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. به گفته وی، هرگونه نیروی بین‌المللی نیز باید در چارچوب سازمان ملل و قطعنامه ۱۷۰۱ فعالیت کند و در غیر این صورت، حزب‌الله آن را نیروی اشغالگر تلقی خواهد کرد.

دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از اظهارات خود گفت دولت لبنان می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت ارائه کند و با اشاره به تحولات زمان ورود نیرو‌های صهیونیستی، اظهار داشت که حاکمیت سیاسی از ارتش لبنان خواسته بود عقب‌نشینی کند.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به پیامد‌های جنگ دو سال گذشته گفت که مقاومت لبنان در این مدت بیش از ۱۰ هزار شهید از میان رزمندگان، مردان، زنان، کودکان و غیرنظامیان تقدیم کرده و صد‌ها هزار خانه نیز در لبنان ویران شده است؛ همچنین حدود ۳۰ هزار نفر در این حملات مجروح شده‌اند.

وی با تأکید بر مخالفت حزب‌الله با هرگونه فتنه داخلی، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: ما شریک این کشور هستیم و برای حفظ انسجام داخلی صبر کرده‌ایم، اما صبر نیز حد و مرزی دارد.

قاسم در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، شکست دونالد ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای و شکست بنیامین نتانیاهو در انتخابات این رژیم را فرصتی دانست که باید از آن برای پیشبرد مطالبات لبنان استفاده شود.

وی همچنین درباره هرگونه قطعنامه جدید بین‌المللی درباره لبنان تأکید کرد که چنین قطعنامه‌ای باید در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. هرگونه نیروی بین‌المللی نیز باید در چارچوب سازمان ملل و قطعنامه ۱۷۰۱ فعالیت کند و در غیر این صورت، حزب‌الله آن را نیروی اشغالگر تلقی خواهد کرد.

دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از اظهارات خود گفت دولت لبنان می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت ارائه کند و با اشاره به تحولات زمان ورود نیرو‌های صهیونیستی، اظهار داشت که حاکمیت سیاسی از ارتش لبنان خواسته بود عقب‌نشینی کند.

شیخ نعیم قاسم در پایان با تأکید بر مخالفت حزب‌الله با تحقق اهداف رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد که این جنبش هرگز اجازه اجرای پروژه‌های اسرائیل در لبنان را نخواهد داد و برای دفاع از این کشور آماده هرگونه فداکاری است.