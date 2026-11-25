به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار بوکان گفت: نقشه جدید محدوده شهری بوکان در چارچوب طرح جامع رونمایی شد. خشایار صنعتی افزود: با نهایی شدن الحاقیه ۱۲۰۰ هکتاری به محدوده شهر بوکان، فرصت‌های جدیدی برای توسعه شهری و سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. وی این دستاورد را نتیجه هماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: توسعه قانونمند شهر، ساماندهی ساخت‌وسازها، تأمین زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه مناسب برای تأمین مسکن و سرپناه شهروندان از مهم‌ترین اهداف این طرح است. فرمانداربوکان همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط شهرسازی و حفظ حقوق شهروندان و منافع عمومی در مسیر توسعه آینده بوکان تأکید کرد.