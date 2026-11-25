همزمان با گرامیداشت هفته بسیج و در راستای تکریم و پاسداشت جایگاه ایثارگران و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس، جمعی از مسئولان با حضور در منازل سه خانواده ایثارگر از آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نماینده دفتر نهاد امامت جمعه کیش و جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج به همراه محبوبه کرمی بخشدار کیش در جریان سرکشی به خانواده ایثارگران با هدف ارج نهادن به فداکاری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با آقایان ذبیح‌الله گودرزی، عباداله اکبری و حمید اکبری دیدار و گفت‌وگو کردند.

مسئولان در این دیدار ها از صبر، استقامت ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس و خانواده های آنان قدردانی کردند.

مسئولان در این دیدار‌ها رزمندگان و ایثارگران را سرمایه‌های معنوی نظام و انقلاب دانستند و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جوان تأکید کردند.

در پایان این دیدارها، با اهدای لوح و هدایایی، از مقام والای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و خانواده‌هایشان تجلیل شد.