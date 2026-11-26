طبق پژوهش ها، آمار چاقی و اضافه وزن در رده ۶ تا ۱۸ سال کشور، حدود ۲۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه اولین همایش ملی سبک زندگی و تغذیه، دیروز، امروز و فردا گفت: از هر چهار دانش آموز، یک دانش آموز مبتلا به اضافه وزن یا چاقی است.

دکتر احمد اسماعیل زاده با بیان اینکه وضع چاقی واضافه وزن در بزرگسالان نامطلوب‌تر است افزود: حدود ۶۳ درصد بزرگسالان کشور (از هر سه نفر، دو نفر) اضافه وزن یا چاقی دارند که چاقی در زنان بزرگسال بیشتر است و در مردان، اضافه‌وزن شیوع بیشتری دارد.

وی اضافه کرد: چاقی شکمی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند پیش‌بینی‌کننده ابتلا به بیماری‌های قلبی‌-عروقی، دیابت، مقاومت به انسولین و سایر بیماری‌ها باشد.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با بیان اینکه مصرف حبوبات، میوه و سبزی و لبنیات در کشور کم است گفت: شیوع کم خونی در گروه‌های سنی مختلف حدود ۲۰ درصد و کمبود ویتامین D، حدود ۵۵ درصد است.

دکتر محمد انصاری پور مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم گفت: طبق طب سنتی، خوردن غذا‌ها باید متعادل و متنوع طبق سیستم گوارشی باشد، تا گرسنه نشدیم نباید غذا خورد، غذا باید کامل جویده شود و چهار لقمه مانده به سیری، از غذا خوردن دست بکشیم.

سیده راضیه طبائیان دبیر علمی همایش ملی سبک زندگی و تغذیه، دیروز، امروز و فردا گفت:از ۲۶۰ مقاله ارسالی از پژوهشگران علوم تغذیه سراسر کشور به این همایش، ۱۱ پنل تخصصی در محور‌های مختلف از جمله در خصوص اهمیت تغذیه در بارداری، سالمندی، سن رشد، سبک زندگی سالم و تغذیه همچنین تغذیه از دیدگاه طب سنتی تنظیم شد.

اولین همایش ملی سبک زندگی و تغذیه، دیروز، امروز و فردا با مشارکت دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان