رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مقاومت ملت ایران، ایستادگی ملت این کشور را تحسین برانگیز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با جمعی از شیوخ و بزرگان قبیله آل‌ازیرج در استان میسان، بر ضرورت تقویت پیوند‌های اجتماعی، انسجام و وحدت داخلی برای عبور از چالش‌های پیش‌روی ملت عراق تأکید کرد.

حکیم در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مقاومت ملت ایران گفت: ایستادگی ملت ایران تحسین برانگیز است و مسیر اصلاح و تحول، با فداکاری و ایثار پیش می‌رود و امیدوارم عراق نیز با عبور از چالش‌های موجود، مسیر توسعه و شکوفایی را با قدرت ادامه دهد.