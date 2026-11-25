لیگ قهرمانان آسیا ۲؛ شکست گلگهر مقابل الجزیره
تیم فوتبال گلگهر ایران در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، به مصاف الجزیره امارات رفت که این بازی با شکست سیرجانیها و حذف از آسیا همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال گلگهر ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲، امروز (۴ آذر) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی به مصاف الجزیره امارات رفت که این دیدار در نهایت با شکست یک بر صفر گلگهر به پایان رسید.
با این نتیجه گلگهر با ۲ امتیاز و بدون گل زده در قعر جدول ماند و الجزیره با این برد ۱۳ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کرد. قضاوت این دیدار بر عهده حنا حطاب از سوریه بود.
گلگهر ایران صفر - الجزیره امارات یک
گلزنان: اندرسون تالیسکا (۴۰) برای الجزیره
ترکیب تیم فوتبال گلگهر:
محمدرضا اخباری، مجتبی فخریان، سهیل صحرایی، میلاد کر، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، لوی بن حسین، مهدی گودرزی، احمدرضا زندهروح، نوید عاشوری و امیررضا ولیپور
ترکیب تیم فوتبال الجزیره:
ارسین، ایگور، روچا، رمضان، کولیبالی، مالکوم، ملونی، تاگیر، میلسون، برونو و تالیسکا