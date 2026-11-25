وزیر امور خارجه، در واکنش به ادعا‌های رژیم صهیونیستی درباره فعالیت‌های صنعت داروسازی ایران، آن را دروغ‌پردازی و تلاشی برای زمینه‌سازی جهت کشاندن آمریکا به جنگی دیگر علیه ایران توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید عباس عراقچی در بیانیه‌ای با اشاره به خودداری رژیم صهیونیستی از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی منع‌کننده تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک، اظهار کرد: این رژیم صد‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، به هفت کشور منطقه حمله کرده و بخش‌هایی از خاک سه کشور را به اشغال خود درآورده است. تنها در طول یک سال گذشته، اسرائیل دو بار آمریکا را به جنگی شکست‌خورده علیه ایران کشانده است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با انتقاد از اتهام‌زنی رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: اکنون همین رژیم جنگ‌افروز، بی‌شرمانه ایران را متهم می‌کند؛ کشوری که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) است و خود قربانی سلاح‌های شیمیایی تأمین‌شده از سوی آلمان غربی برای رژیم صدام حسین بوده است.

عراقچی افزود: این رژیم مدعی است که ایران در کارخانه‌های داروسازی در حال تولید و پنهان‌سازی چنین تسلیحات شنیعی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان با اشاره به اهداف رژیم صهیونیستی از طرح این ادعا‌ها تصریح کرد: هدف از طرح چنین ادعای گستاخانه‌ای روشن است؛ فریب دادن آمریکا برای کشاندن آن کشور به جنگی دیگر در جهت منافع اسرائیل و همزمان قرار دادن بیماران ایرانی درمعرض خطر.