مردم کوهنانی در قرار شبانه با گرامیداشت یاد شهدا و رونمایی از پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم ولایت‌مدار کوهنانی، همزمان با هفته بسیج گرد هم آمده‌اند تا یاد و خاطره شهدای سرافراز این دیار را گرامی بدارند.

حضوری پرشور از نسل‌های مختلف؛ جلوه‌ای از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در این سرزمین را نشان می‌دهد.

پرچم اهدایی رهبر معظم انقلاب در میان جمعیت به حرکت درمی‌آید که نمادی از وحدت و وفاداری مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب است.

در حاشیه این قرار شبانه، پذیرایی از شرکت‌کنندگان، جلوه‌ای از میزبانی، همدلی و صمیمیت مردم را به نمایش گذاشت.

مردم کوهنانی، دیار ۴۴ شهید سرافراز دفاع مقدس، بار دیگر با حضوری باشکوه بر زنده بودن راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های آنان تأکید کردند.