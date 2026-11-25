همایش بزرگ شیوخ و رؤسای طوایف شهرستان آبادان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با تأکید بر وحدت، همدلی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

برگزاری همایش شیوخ و رؤسای طوایف آبادان به مناسبت هفته بسیج

برگزاری همایش شیوخ و رؤسای طوایف آبادان به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این همایش، بزرگان و سران طوایف عشایری با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر جایگاه بسیج و نقش عشایر در پاسداری از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

مسئول بسیج عشایری استان خوزستان، با اشاره به نقش عشایر در دفاع از انقلاب اسلامی گفت: عشایر غیور شهرستان آبادان در قالب یگان‌های طایفه‌محور و تیپ رزمی عشایری، همواره آمادگی خود را برای دفاع و جانفشانی در راه انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند.

سرهنگ سید معاد موسوی، افزود: شرکت‌کنندگان در این همایش با تأکید بر همدلی و وحدت، آمادگی خود را برای خدمت به اسلام و انقلاب اعلام کردند.

وی عشایر را ذخیره‌ای راهبردی و پشتوانه‌ای مردمی دانست و گفت: عشایر همچون گذشته آماده ایفای نقش در عرصه‌های مختلف هستند.