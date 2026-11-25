ژنرال «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۵ نوبت، استان‌های مختلف یمن را موشک باران و بمباران کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که این حملات در شبانه‌روز گذشته، تأسیسات غیرنظامی را در صنعا؛ پایتخت و استان‌های «لحج»، «تعز»، «صعده»، «الجوف»، «مأرب»، «عمران»، «حجه»، «إب» و «البیضاء» هدف قرار داده است.

به گفته سریع، حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» عربستان به پرواز درآمدند.

سریع افزود: حملات موشکی علیه یمن نیز از منطقه «نجران» عربستان صورت گرفته است.

این مقام یمنی گفت: حملات عربستان مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین خاطرنشان کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور (۲۲ تیرماه) به ۵ هزار و ۸۲۵ مورد رسیده است.