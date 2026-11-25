به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون عمرانی شهرداری مهاباد گفت: با هدف توزیع عادلانه خدمات و توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری و بهبود وضعیت تردد در مناطق مختلف، ۵ گروه عمرانی در مهاباد، مشغول نوسازی معابر و کوچه‌های شهر هستند تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد. جمال یوسفی افزود: با مصرف ۲۵ هزار تن آسفالت به ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال طرح بهسازی معابر و کوچه‌های مهاباد در حال اجراست. به گفته معاون عمرانی شهرداری مهاباد آسفالت و بهسازی معابر و کوچه‌ها تا هرزمان که شرایط آب و هوایی مساعد باشد ادامه دارد.