رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: روحانیت در کنار مسئولیت‌های علمی، اخلاقی، معرفتی و هدایتی، همواره ملجأ و پناه مردم مظلوم بوده و این جایگاه اجتماعی، از افتخارات بزرگ روحانیت در طول تاریخ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد واعظی درهمایش حمایت از علمای بحرین و کویت که با تأکید بر جایگاه تاریخی روحانیت در دفاع از مظلومان و ضرورت حمایت از علمای شیعه در برابر فشار‌ها و محدودیت‌ها، به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شدبا بیان اینکه حمایت از مظلومان، لبیک به وصیت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است، گفت: ایستادگی روحانیت اصیل در بحرین و کویت در برابر دولت‌های وابسته و جریان‌های استکباری، نشان‌دهنده حقانیت فعالیت‌های علمای این دو کشور است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به نقش علما در هدایت، مبارزه و مقاومت در برابر ظلم و طاغوت، بر ضرورت امیدواری به وعده الهی تأکید کرد و افزود: وعده خداوند حق است و تاریخ نشان داده است که مجاهدان راه حق، حتی در سخت‌ترین شرایط و غربت، می‌توانند به جایگاهی بزرگ و ماندگار دست یابند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به سیره امام خمینی و امام شهید، خاطرنشان کرد: هیچ‌کس تصور نمی‌کرد آن روز‌هایی که امام خمینی در غربت و تبعید به سر می‌برد، خداوند چنین عزت و عظمت تاریخی به ایشان عطا کند و یک عالم دینی بتواند نظامی را بنیان بگذارد که در برابر استکبار جهانی ایستادگی کند.

وی با تأکید بر اینکه محاسبات مادی همواره همه واقعیت صحنه را نشان نمی‌دهد، اظهار داشت: همه امور به دست خداوند است و با ایمان به نصرت الهی و ایستادگی در مسیر حق، می‌توان بر دشواری‌ها غلبه کرد.