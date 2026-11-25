مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، از آغاز رسمی توزیع رایگان شیر و مواد غذایی مکمل برای ۱۶۵ هزار دانش‌آموز ابتدایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدجواد محمدی سعید، در مراسم نمادین زنگ توزیع شیر در یکی از مدارس ابتدایی استان قم گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش امسال برای نخستین بار شاهد توزیع رایگان مواد غذایی مکمل در مدارس هستیم.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های همکار در تحقق این طرح تأکید کرد و افزود: با حمایت استانداری قم، معاونت اقتصادی و دارایی، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و سایر نهاد‌های یاری‌گر، توانستیم این فرآیند را برای ۱۶۵ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی در استان فراهم کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اهمیت تغذیه در سنین رشد تصریح کرد: شیر یکی از حیاتی‌ترین مواد غذایی برای دانش‌آموزان است. اگرچه در سال تحصیلی گذشته به دلیل تغییر شیوه حضور و غیاب دانش‌آموزان، این برنامه با محدودیت‌هایی مواجه شد، اما اکنون با برنامه‌ریزی ویژه، این توزیع را تا پایان سال تحصیلی به صورت مستمر دنبال خواهیم کرد.

محمدسعید در پایان با قدردانی از شرکت‌های توزیع‌کننده خاطرنشان کرد: علیرغم چالش‌های ناشی از نوسانات قیمتی که استقبال برخی شرکت‌ها را با محدودیت مواجه کرده، از همکاری شرکت‌های حاضر در این عرصه قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این فعالیت تا انتهای سال با استمرار ادامه یابد.