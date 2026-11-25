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مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، از آغاز رسمی توزیع رایگان شیر و مواد غذایی مکمل برای ۱۶۵ هزار دانشآموز ابتدایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدجواد محمدی سعید، در مراسم نمادین زنگ توزیع شیر در یکی از مدارس ابتدایی استان قم گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش امسال برای نخستین بار شاهد توزیع رایگان مواد غذایی مکمل در مدارس هستیم.
وی با اشاره به نقش دستگاههای همکار در تحقق این طرح تأکید کرد و افزود: با حمایت استانداری قم، معاونت اقتصادی و دارایی، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و سایر نهادهای یاریگر، توانستیم این فرآیند را برای ۱۶۵ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی در استان فراهم کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اهمیت تغذیه در سنین رشد تصریح کرد: شیر یکی از حیاتیترین مواد غذایی برای دانشآموزان است. اگرچه در سال تحصیلی گذشته به دلیل تغییر شیوه حضور و غیاب دانشآموزان، این برنامه با محدودیتهایی مواجه شد، اما اکنون با برنامهریزی ویژه، این توزیع را تا پایان سال تحصیلی به صورت مستمر دنبال خواهیم کرد.