به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، جمعی از دانش آموزان مهابادی با برگزاری جشنواره غذا توانمندی و خلاقیت خود را نمایش گذاشتند. رویدادی که با هدف آشنایی بیشتر با فرهنگ و رسوم محلی برگزار شد. دانش‌آموزانی که با لباس‌های محلی و اصیل منطقه و تهیه غذا‌های سنتی به این رویداد فرهنگی آمده بودند. طعم، تزئین و خلاقیت، معیار داوران برای انتخاب بهترین غذا بود. ترویج رسوم و فرهنگ خاص هر منطقه واستفاده از غذا‌های سنتی ومحلی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بود.