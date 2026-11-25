حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به جزیره کیش سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان، دبیرشورای عالی مناطق آزاد به همراه محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز امام جمعه و شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش و جمعی از مسئولان کیش با حضور در مسجد خاتم الانبیاء بر مزار شهید گمنام حاضر شدند و بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

امام جمعه کیش، در این مراسم با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد و چند شبکه سراسری نیز برنامه‌های این مراسم را به‌صورت زنده پخش کردند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، با قدردانی از عملکرد صداوسیمای کیش، افزود: مراسم با استقبال خوب شهروندان روبه‌رو شد و برنامه‌های متنوعی اجرا شد و فضایی معنوی در کیش برقرار بود.

حسین فروزان، دبیرشورای عالی مناطق آزاد فردا از برخی واحد‌های صنعتی و تولیدی در کیش بازدید کند.