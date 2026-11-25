سخنگوی سپاه گفت: دشمن به زودی به بی ثمر بودن محاصره اقتصادی دریایی پی خواهد برد و ناچار خواهد شد بساطی را که در منطقه گسترده است جمع کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محبی در حاشیه دیدار و سرکشی از خانواده شهید علی رخش‌بهار، از شهدای جنگ رمضان، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکز بندرعباس با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نیروهای مسلح به لحاظ تجهیزات، امکانات، روحیه، انگیزه و دشمن‌ستیزی در آمادگی صددرصدی قرار دارند و این آمادگی را طی ۱۵ تا ۱۶ ماه گذشته در میدان عمل به اثبات رسانده‌اند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و حضور نیروهای دشمن در حوزه خلیج فارس افزود: دشمن باید به گذشته خود و روزی که با انبوهی از تجهیزات و امکانات وارد منطقه شد و تصور می‌کرد می‌تواند ظرف یکی دو روز ایران را تسلیم کند، نگاهی دوباره داشته باشد و مسیر تحولات را از آن روز تاکنون ارزیابی کند تا دریابد آینده چگونه رقم خواهد خورد

سخنگوی سپاه درباره موضوع محاصره اقتصادی دریایی و تلاش برای شکستن آن تصریح کرد: از اظهارات و مواضع فرماندهان دشمن نیز مشخص است که امکان تداوم این محاصره برای آنها وجود ندارد؛ چراکه فرسودگی نیروها، هزینه‌های سنگین و ناتوانی نیروهای مستقر در منطقه، ادامه این وضعیت را برای دشمن دشوار کرده است.

سردار محبی با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ملت ایران یکی دیگر از عوامل ناکامی دشمن است، خاطرنشان کرد: دشمن به‌زودی به بی‌ثمر بودن این اقدام نیز پی خواهد برد و ناچار خواهد شد بساطی را که در منطقه گسترده است جمع کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های دشمن درباره فروپاشی اقتصادی ایران در پی فشارها و محاصره اقتصادی گفت: دشمن در شهریورماه مدعی بود اقتصاد ایران ظرف دو هفته دچار فروپاشی خواهد شد، اما اکنون بیش از یک ماه از آن زمان گذشته و این پیش‌بینی نیز محقق نشده است؛ مردم ایران همچنان از نعمت‌های الهی برخوردارند و در زندگی روزمره و تأمین نیازهای معیشتی با آن فروپاشی ادعایی مواجه نشده‌اند.

سخنگوی سپاه با تأکید بر تداوم مقاومت ملت ایران در برابر فشارها عنوان کرد: آنچه امروز در برابر دشمن ایستاده، اراده ملت ایران است؛ این نبرد، جنگ اراده‌هاست و مردم ایران با ایستادگی، ایمان، انگیزه و قدرت اراده خود بر برنامه‌ریزی‌ها، نقشه‌های عملیاتی و ترفندهای دشمن غلبه کرده‌اند.

سردار محبی در پایان با تأکید بر اینکه فشارهای دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را درهم بشکند، گفت: آینده ادامه مسیر گذشته و مبتنی بر همان ایستادگی و مقاومت ملت ایران است؛ از این رو پیروزی از آن ملت بزرگی است که اراده‌ای بزرگ دارد و همین اراده، آینده تحولات را رقم خواهد زد.