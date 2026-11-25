برگزاری جشنواره‌های روستایی علاوه بر شناساندن محصولات و ویژگی‌های بومی هر منطقه، زمینه‌ساز ایجاد نشاط اجتماعی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و صنایع تبدیلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، فرماندار شهرستان بردسکن در نخستین جشنواره حلوا مغزی روستای باب‌الحکم، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: برگزاری این جشنواره حاصل نزدیک به دو ماه تلاش و برنامه‌ریزی مستمر برگزارکنندگان است که توانسته‌اند با اجرای برنامه‌های متنوع، رضایت مخاطبان را جلب کنند.

محمدجواد صفرنژاد افزود: در ابتدای سال مقرر شد برای هر روستا یک روز ویژه در نظر گرفته شود تا محصول یا ویژگی شاخص آن منطقه به مردم شهرستان معرفی شود؛ چراکه بردسکن سرشار از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی است که شناساندن آنها از وظایف مسئولان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از پیشگامی مردم و مسئولان روستای باب‌الحکم در برگزاری این جشنواره تصریح کرد: چهارم آذرماه به‌عنوان روز باب‌الحکم و با محوریت محصول بومی حلوا مغزی، برنامه‌ای شاد، مفرح و برخوردار از غنای فرهنگی و علمی برگزار شد که شایسته تقدیر است.

صفرنژاد گفت: ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به روستای باب‌الحکم اختصاص دادیم و این مبلغ به منظور قدردانی از تلاش اهالی و برگزارکنندگان جشنواره به حساب روستا واریز خواهد شد.

معاون امور دهیاری‌ها و شورا‌های استانداری خراسان رضوی گفت: جشنواره‌های بومی و محلی، فرصتی ارزشمند برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری روستاهاست و می‌تواند زمینه حضور گردشگران و علاقه‌مندان از سراسر کشور را فراهم کند.

علیرضا جلالی در سفر به شهرستان بردسکن و حضور در نخستین جشنواره حلوا مغزی روستای باب‌الحکم، با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی استان افزود: خراسان رضوی با برخورداری از قومیت‌ها، آداب و رسوم و ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های روستایی و عشایری، گنجینه‌ای ارزشمند از توانمندی‌های بومی را در خود جای داده است.

وی افزود: ظرفیت‌های هر روستا حتی با روستا‌های همجوار آن متفاوت است و برگزاری جشنواره‌های محلی، زمینه شناخت بهتر این توانمندی‌ها را برای مردم، مسئولان و گردشگران را فراهم می‌کند.