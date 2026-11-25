آئین آزادی ۴۸ زندانی جرائم غیرعمد در ایلام با مشارکت سپاه امیرالمؤمنین، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و بانک رفاه استان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در آئین آزادی ۴۸ زندانی جرائم غیرعمد گفت: جرائم این زندانیان، ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: تعداد ۲۰ نفر از زندانیان به همت سپاه استان امروز، آزاد شدند و تا قبل از ماه مبارک رمضان هم چند زندانی دیگر با مشارکت سپاه امیرالمومنین استان آزاد خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کشور نیز در این مراسم، گفت: ما آزادی زندانیان و انجام فعالیت‌های فرهنگی را برای خود یک وظیفه می‌دانیم.

سردار حزنی افزود: بسیج سازندگی برای آزادی سایر زندانیان؛ ۱۰ میلیارد تومان منظور خواهد کرد.