جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از برگزاری اجتماع بزرگ نمایش اقتدار بسیجیان و جانفدایان ایران، فردا پنجم آذرماه، همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، در سراسر استان یزد خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار نوری زاده با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: اجتماع بزرگ بسیجیان و جانفدایان ایران، فردا پنجم آذرماه، با حضور گسترده قشر‌های مختلف مردم و بسیجیان در شهرستان‌های استان یزد برگزار خواهد شد.

سردار نوری زاده افزود: این مراسم در مرکز استان یزد، ساعت ۱۴:۳۰ در میدان امام حسین (ع) یزد برگزار می‌شود و بسیجیان و جانفدایان ایران با حضور در این اجتماع، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و آمادگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه شعار محوری برنامه امسال «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» است، تصریح کرد: نمایش اقتدار بسیجیان با محوریت ایثار، امنیت و اقتدار، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره)، امام مجاهد شهید، رهبر معظم انقلاب، شهدای انقلاب اسلامی و آرمان‌های انقلاب خواهد بود.

جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، نمایش توانمندی و روحیه انقلابی بسیجیان، تقویت روحیه جهادی و امیدآفرینی در جبهه انقلاب اسلامی را از دیگر اهداف این مراسم برشمرد و گفت: این حضور گسترده، پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به همراه خواهد داشت.

سردار نوری زاده در پایان از عموم مردم استان یزد دعوت کرد با حضور در این مراسم، در نمایش اقتدار و همبستگی ملی مشارکت کنند.