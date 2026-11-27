در راستای ارتقای ایمنی فرآیندهای بهره‌برداری، کاهش خطاهای انسانی و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات کنترلی خط انتقال آب کاشان، طرح اصلاح منطق فرمان‌دهی اکچویتور شیر سوزنی خط ورودی مخازن سایت قرقچی طراحی و اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بهره‌برداری از سد چم‌آسمان و خط انتقال آب کاشان گفت: در این طرح، منطق فرمان‌دهی اکچویتور شیر سوزنی ورودی مخازن بازنگری شده و به‌گونه‌ای تغییر یافته است که حرکت شیر تنها با نگه داشتن شستی فرمان از سوی اپراتور ادامه می‌یابد و با رها کردن آن، حرکت به‌صورت خودکار متوقف می‌شود.

مهرداد مقدس افزود: در ساختار قبلی، اپراتور پس از صدور فرمان باز یا بسته شدن شیر باید در زمان مناسب فرمان توقف را به‌صورت دستی صادر می‌کرد که تأخیر یا فراموشی در این فرآیند می‌توانست موجب ادامه حرکت شیر و بروز مخاطراتی در سامانه انتقال آب شود.

رئیس بهره‌برداری از سد چم‌آسمان و خط انتقال آب کاشان، کاهش احتمال وقوع ضربه قوچ، جلوگیری از جابه‌جایی رسوبات کف مخازن و حفظ کیفیت آب را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: این اقدام احتمال سرریز مخازن ۲ هزار مترمکعبی و اختلال در فرآیند بهره‌برداری را نیز کاهش می‌دهد.

مقدس با اشاره به اینکه این طرح هم‌اکنون در سایت قرقچی در مرحله آزمایش و ارزیابی عملکرد قرار دارد، افزود: پس از تأیید نهایی نتایج آزمایش‌های عملیاتی، این راهکار در سایر سایت‌های خط انتقال آب کاشان نیز اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: اصلاح و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی با هدف افزایش ایمنی تأسیسات، کاهش خطا‌های انسانی و ارتقای پایداری تأمین آب شرب مناطق تحت پوشش انجام شده است.