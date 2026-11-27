به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان از اعلام فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی مشمول‌نشده در فراخوان‌های قبلی می‌توانند با هر میزان فروش کالا یا ارائه خدمات، درخواست داوطلبانه خود را برای ورود به نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه کنند.

علائی افزود: بر اساس فراخوان یازدهم، صاحبان فعالیت‌های صنفی و غیرصنفی که در مراحل اول تا دهم مشمول ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، امکان درخواست داوطلبانه برای مشمولیت در این نظام مالیاتی را دارند.

وی افزود: پذیرش درخواست این فعالان اقتصادی منوط به موافقت سازمان امور مالیاتی کشور است و در صورت تأیید، مؤدیان از تاریخ موافقت سازمان موظف به رعایت مقررات و انجام تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به شرایط این فراخوان تأکید کرد: پس از موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، امکان انصراف از شمولیت وجود نخواهد داشت.

علائی همچنین گفت: فعالان اقتصادی که بر اساس شرایط فراخوان‌های اول تا دهم مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده‌اند، همچنان تابع مقررات و احکام همان فراخوان‌ها هستند.

وی با اشاره به مهلت بررسی درخواست‌ها افزود: چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارائه درخواست مؤدی درباره آن اظهارنظر نکند، عدم اعلام نظر در این مهلت به منزله موافقت سازمان با درخواست خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیش از ارائه درخواست، مفاد فراخوان یازدهم و ضوابط اجرایی آن را به‌دقت مطالعه کنند و با آگاهی از تعهدات و آثار قانونی ورود به نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای ثبت درخواست اقدام کنند.