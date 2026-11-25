به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، با آغاز فرایند ثبت‌نام و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مهاباد، داوطلبان با بررسی رشته‌های تحصیلی و ظرفیت‌های آموزشی، گام نخست را برای ورود به دانشگاه برمی‌دارند؛ مسیری که انتخاب آگاهانه، آینده شغلی و حرفه‌ای جوانان را رقم می‌زند. دانشگاه برای دانشجویان تازه‌وارد، فرصتی برای تجربه، مهارت‌آموزی و ساختن آینده است. این روز‌ها داوطلبان با حضور در مراکز دانشگاهی، مراحل ثبت‌نام را دنبال می‌کنند تا فصل تازه‌ای از زندگی علمی خود را آغاز کنند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد گفت: توسعه رشته‌های دانشگاهی و متناسب‌سازی آموزش با نیاز‌های جامعه هم موضوعی است که دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد نیز با اضافه شدن رشته‌های جدید آن را دنبال می‌کند.

بهروز خضری افزود: ثبت نام از دانشجویان جدید دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد از سی‌ام آبان آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد افزود: امسال ۴ رشته جدید دانشگاهی از جمله دکتری مهندسی عمران، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، در مقطع کارشناسی هم میکرو بیولوژی و علوم ورزشی به ظرفیت‌های دانشگاهی مهاباد اضافه شد.