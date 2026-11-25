به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نشست مشترک فرماندار، بخشداران و شهرداران شهرستان قم با مدیرکل و معاونان صداوسیمای مرکز قم، راهکار‌های توسعه تعامل و هم‌افزایی میان فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و صداوسیمای استان با هدف ارتقای سطح اطلاع‌رسانی، معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف شهرستان، انعکاس مطالبات مردم و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه در مسیر توسعه متوازن بخش‌ها و شهر‌های شهرستان قم مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار قم در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه فرمانداری و صداوسیمای استان گفت: سطح تعاملات باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله‌ها کاهش یابد و ارتباطی نزدیک، مؤثر و مبتنی بر شناخت متقابل میان مجموعه‌های اجرایی و رسانه‌ای شکل بگیرد.

امیرعباس بقایی با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه ویژه شهرستان قم در ساختار استان افزود: بیش از ۹۵ درصد جمعیت استان قم در شهرستان قم متمرکز است و بخش‌ها و شهر‌های اقماری این شهرستان نیز از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های متنوعی برخوردارند که باید با نگاهی جامع و فراتر از محدوده مرکز استان مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار قم با بیان اینکه نگاه مدیریت شهرستان به توسعه، نگاهی گسترده و برنامه‌محور است، تصریح کرد: در مقایسه با سایر بخش‌ها و شهر‌های استان، نباید ظرفیت‌های شهرستان قم صرفاً با شاخص‌های محدود و محلی ارزیابی شود؛ بلکه لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و حرکت مستمر، زمینه معرفی ظرفیت‌ها و رفع مسائل مناطق مختلف فراهم شود.

بقایی با تأکید بر اینکه بخش‌ها و شهر‌های شهرستان قم از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردارند، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است، دستاورد‌ها و ظرفیت‌های مناطق مختلف را معرفی کنیم و برای رسیدن به توسعه مطلوب، مسیر طولانی پیش‌رو داریم.

وی با اشاره به نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های شهرستان و افزایش آگاهی عمومی گفت: لازم است با بهره‌گیری از مدل‌های جدید تولید برنامه، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌ها و مطالبات مردم فراهم شود و برنامه‌هایی متناسب با ویژگی‌های هر بخش و شهر طراحی و اجرا شود.

فرماندار قم همچنین بر ضرورت شکل‌گیری ساختاری منسجم برای همکاری مشترک، آموزش و شبکه‌سازی در حوزه رسانه تأکید کرد و افزود: باید با مدیریتی هدفمند برنامه‌هایی نظیر «قم‌گشت»، ظرفیت‌ها و داشته‌های هر بخش به‌صورت دقیق معرفی شود و در این مسیر، نظرات و مطالبات مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

بقایی با تأکید بر اینکه برنامه‌های رسانه‌ای باید با رویکردی فراگیر و متناسب با شرایط و نیاز‌های کل استان طراحی شوند، خواستار ایجاد سازوکار مشترک میان فرمانداری و صداوسیما برای پیگیری مستمر موضوعات و تولید برنامه‌های هدفمند شد.

بخشداران و شهرداران شهرستان قم نیز در این نشست بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف، توجه به عدالت در توزیع اخبار و انعکاس مسائل و مطالبات مردم تأکید کردند.

محمد ابراهیم فرهادلو شهردار قنوات با اشاره به جمعیت و ظرفیت‌های شهر‌های اقماری، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره خدمات و امکانات این مناطق تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های رسانه‌ای شهر قنوات و تکمیل و راه‌اندازی خانه خبر در این شهر شد.

محمدحسین‌خانی شهردار دستجرد با اشاره به جمعیت شناور و ظرفیت‌های گردشگری این شهر، خواستار توجه بیشتر رسانه به معرفی توانمندی‌های دستجرد شد.

یوسف بهشتی‌نژاد بخشدار مرکزی قم نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش مرکزی، به‌ویژه در حوزه دامداری و تولیدات دامی، بر ضرورت معرفی توانمندی‌های این بخش از طریق رسانه و انعکاس ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی آن تأکید کرد. وی خواستار توجه بیشتر صداوسیمای استان به معرفی این ظرفیت‌ها و انعکاس مسائل و مطالبات مردم بخش مرکزی شد.

حمید رضااصادقی بخشدار سلفچگان نیز رسانه را فراتر از ابزار اطلاع‌رسانی دانست و با اشاره به نقش آن در توسعه روستایی و حکمرانی مطلوب، بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی و انعکاس صدای مردم تأکید کرد. وی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و تاریخی سلفچگان، از جمله منطقه ویژه اقتصادی، بندر خشک، شهرک صنعتی سلفچگان و هفتاد درصد تولید انار استان را از زمینه‌های مهم معرفی رسانه‌ای این بخش برشمرد.

حسین طالبی بخشدار خلجستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری این بخش، اظهار کرد: خلجستان با برخورداری از طبیعت کوهستانی، مناطق بکر و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری متنوع، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری برخوردار است که معرفی شایسته این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رسانه به معرفی ظرفیت‌های گردشگری خلجستان افزود: انتظار می‌رود با افزایش پوشش خبری و تولید برنامه‌های هدفمند، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های بخش به شکل گسترده‌تری به مردم معرفی شود و زمینه بهره‌مندی این منطقه از فرصت‌های رسانه‌ای و گردشگری فراهم آید.

در ادامه، مجید مجرد قائم‌مقام صداوسیمای مرکز قم با تأکید بر ضرورت تدوین منظومه‌ای جامع برای تولید برنامه‌های رسانه‌ای در سطح شهرستان، پیشنهاد‌هایی در زمینه ایجاد پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها، تهیه آمار و اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های بخش‌ها، تولید تیزر‌های معرفی مناطق، تعریف مخاطبان هدف و طراحی برنامه‌های مستقل و مستمر ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد طوسی مدیرکل صداوسیمای مرکز قم نیز با اعلام آمادگی این مرکز برای تقویت پوشش رسانه‌ای مناطق مختلف استان، بر ضرورت توجه ویژه به روستا‌ها و بخش‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و انتشار اخبار و رویداد‌های این مناطق تأکید کرد.

در پایان این نشست، بر تقویت هم‌افزایی و تعامل میان فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و صداوسیمای مرکز قم و ایجاد سازوکار مشترک برای تولید و پیگیری برنامه‌های رسانه‌ای هدفمند تأکید شد.

همچنین مقرر شد نشست بعدی در شهر قنوات برگزار و مقدمات تجهیز و راه‌اندازی نخستین اتاق خبر شهرستان قم در این شهر فراهم شود.