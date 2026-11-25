دیدار تیم‌های داماش گیلان و شهرآرکا البرز امروز در ورزشگاه سردارجنگل رشت، با برد یک بر صفر داماش گیلان به پایان رسید.

برتری داماش و چوکا در گام ششم لیگ دسته دوم مقابل حریفان

برتری داماش و چوکا در گام ششم لیگ دسته دوم مقابل حریفان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از گروه دوم این رقابت ها، دو تیم عصر امروز تیم داماش گیلان در ورزشگاه سردارجنگل رشت به مصاف تیم شهرآرکا البرز رفت که این دیدار در پایان با برد یک بر صفر داماش گیلان به پایان رسید.

همزمان با این دیدار، تیم چوکا تالش در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم شایان دیزل فارس رفت که این دیدار با برد یک بر صفر تیم چوکا پایان یافت.