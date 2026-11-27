مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: برخی اشخاص حقوقی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت علی‌الحساب یک درصد فروش خالص مشمول، همزمان با صدور صورتحساب، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ ملزم هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علائی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاص حقوقی مشمول این قانون از اول دی‌ماه ۱۴۰۵ موظف‌اند معادل یک درصد فروش خالص مشمول خود را همزمان با صدور صورتحساب، به‌صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

وی افزود: در فهرست اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، نام برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی فعال در استان اصفهان، از جمله گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)، ذوب‌آهن اصفهان، دنیای مس کاشان، فولاد مبارکه اصفهان و گوشت پرور صفاهان قرار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت آمادگی مؤدیان مشمول برای اجرای این قانون اظهار داشت: شرکت‌های درج‌شده در فهرست اعلامی باید با توجه به الزامات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی، از جمله صورتحساب‌های نوع یک، تمهیدات اجرایی و مالی لازم را برای پرداخت به‌موقع این مبلغ فراهم کنند.

علائی خاطرنشان کرد: فهرست کامل اشخاص حقوقی مشمول و جزئیات اجرای این فراخوان در درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است و مؤدیان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت شمول و تکالیف قانونی خود به این درگاه مراجعه کنند.